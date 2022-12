La polémica estrategia que utilizarían las aerolíneas en 2023 para reducir costos

Luego de que se conociera que a partir del 1 de enero del 2023 aumentará considerablemente el costo de los tiquetes aéreos por el aumento del IVA, que será ahora del 19%, recientemente salió a la luz la estrategia que implementarían las aerolíneas para reducir costos.

Según Guillermo Reyes, ministro de Transporte, las entidades encargadas del transporte aéreo de las personas están considerando retirar a algunos colaboradores y en reducir los costos de operación.

“Conversando con aerolíneas y empresas de turismo, señalan que una forma que ellos consideran para no impactar el precio de los tiquetes es reduciendo los costos de la operación, el personal y los equipos que tienen en los aeropuertos”, señaló el jefe de la cartera.

Además, aclaró que “si se afecta mucho el bolsillo subiendo los porcentajes de IVA y otros componentes como la gasolina y el IPC, obviamente se nos puede afectar el turismo, y no es el propósito de este gobierno, sino todo lo contrario”.

¿Qué dice el Gobierno?

Sin embargo, aclaró que esta idea no fue una recomendación del Ministerio, ni del Gobierno, sino que, por el contrario, consideran que lo que se debe hacer es bajar las tarifas para no afectar la operación.

“En ningún caso, el ministerio recomienda a nadie reducir personal o reducir costos. La orden del presidente ha sido reunirnos con todo el sector y hoy he hablado con más de cinco presidentes de empresas de aviación que están muy interesadas en buscar cómo reducimos los impactos de esta reforma. Yo he dicho claramente que hay quienes han sostenido que la forma es haciendo recortes y nosotros como Gobierno recomendamos tomar cualquier otra medida que no afecte el tema laboral, hay que buscar generar competitividad y bajar las tarifas al máximo para que no se afecte la operación aérea”, detalló.

Adicionalmente, Reyes señaló que el próximo año pretende tener encuentros con el personal pertinente para que se repita el escenario que se estableció los dos años anteriores y que consistió en implementar tarifas inferiores al IVA.

Según Reyes, el enfoque en el 2023 será “a partir del 2 de enero, reunirnos con las aerolíneas, la Iata y Anato, para examinar alternativas que podamos adoptar como una política de Gobierno de manera concertada con todos los sectores”.