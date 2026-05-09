Féretro de Germán Vargas Lleras reposa en el histórico Salón Bolívar, del Palacio San Carlos

El palacio San Carlos ha abierto sus puertas para darle el último adiós a Germán Vargas Lleras, quien es considerado como una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas en el país.

Tras una jornada extensa, cargada de un profundo simbolismo en la capital, se ha visto un desfile ininterrumpido de figuras políticas y aquellos que compartieron en vida con el exvicepresidente.

Crónica del último adiós a Germán Vargas Lleras

El día inició en medio del profundo dolor entre el núcleo más cercano de Vargas, pues su esposa, hija y hermanos despidieron al político en medio de una estricta intimidad.

Con el paso de las horas se fueron sumando amigos, discípulos de Cambio Radical y otros aliados históricos que fueron sus compañeros en sus más grandes batallas.

Hacia el mediodía, y con honores militares, llegó al Palacio de San Carlos el coche fúnebre con los restos mortales de Germán Vargas Lleras. Una alfombra roja marcó su ingreso mientras familiares y amigos más cercanos lo recibían en medio del silencio y la solemnidad. El féretro, cubierto con una bandera de Colombia, fue ubicado en el histórico Salón Bolívar de la Cancillería.

Con el pasar de las horas comenzaron a llegar dirigentes políticos de todas las orillas ideológicas, así como expresidentes de la República, ministros, congresistas y magistrados que, más allá de las diferencias, coincidieron en el respeto hacia quien durante décadas fue protagonista de la vida pública nacional.

A esta solemne despedida también acudieron ciudadanos y seguidores, quienes consideran a Vargas Lleras como un líder “cercano y determinante”. En medio de lágrimas, homenajes y abrazos, el país entero le empezó a dar la última despedida al que es considerado como una de las figuras más influyentes de Colombia.

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Familia de Germán Vargas Lleras habla

En medio del estricto protocolo, uno de los momentos más memorables de la jornada fue protagonizado por su círculo más íntimo en medio del profundo dolor por su partida.

En medio del silencio y las lágrimas, su hermano, Enrique Vargas, tomó la vocería para agradecer las masivas muestras de solidaridad y los honores institucionales recibidos.

“Hemos perdido a uno de los hombres más preparados. Enfrentó las bombas, el narcotráfico, la guerrilla, a las Farc (...) nunca le tembló la mano. Cada vez que recibía una amenaza esa era la fuerza necesaria”, expresó.