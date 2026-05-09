Andrés Sotelo fue capturado nuevamente por el caso de Juan Felipe Rincón

El 24 de noviembre de 2024, sobre las 11:30 de la mañana en un barrio del sur de Bogotá, fue asesinado Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

Los hechos, aun sin esclarecer, se dieron en medio de una riña en la que el joven Rincón terminó baleado. Dos armas fueron encontradas en la escena, una perteneciente al escolta Sergio Rico y otra manipulada por Andrés Camilo Sotelo, uno de los principales implicados en el caso y quién fue inmediatamente vinculado a la investigación.

En la tarde de este 9 de mayo las autoridades confirmaron la captura de Soteli y Yeimi Tatiana Vega, quienes son señalados de ser el cerebro del entrampamiento que acabó con la vida de Rincón.

Vega y Sotelo deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La cronología del crimen de Juan Felipe Rincón

Desde la noche del sábado 23 de noviembre de 2024, Juan Felipe estuvo en compañía de una joven de 15 años, con quien, al parecer, mantenía una relación sentimental.

A las 11:39 de la noche, 12 horas antes del crimen, Juan Felipe ingresó a su apartamento en compañía de la menor. Al día siguiente, habría salido con la adolescente, quien, al parecer bajo engaño, lo habría llevado hasta el lugar de los hechos, donde lo esperaba la familia de una niña de nueve años con quien el joven de 21 años presuntamente entablaba conversaciones de carácter sexual.

No pasaron más de 2 o 3 minutos desde que Juan Felipe junto a su escolta y la menor de 15 años llegaron al parqueadero donde la familia de la niña (Sotelo) lo enfrentaría.

En medio de la confusa discusión, Juan Felipe recibió un disparo con arma de fuego a nivel torácico con orificio de entrada y salida.

¿Quién le disparó a Rincón?

El informe de balística presentado en su momento reveló que en la escena del crimen se habrían encontrado dos armas y que ninguna de ellas estaba registrada.

Además, el documento detalló que una de las armas encontradas no era apta para disparar. Se trata de un revolver de co2 analizado como A2, marca Dan Wesson, calibre 4.5 mm, el cual portaba Andrés Sotelo.

Sobre el arma de dotación del escolta, un patrullero de la Policía, el informe reveló que sí estaba apto para disparar.