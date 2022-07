¿Cuál fue el papel de Danilo Rueda e Iván Velázquez en las gestiones con paramilitares en Estados Unidos?

El 24 de julio de 2009 se desarrolló un cruce de comunicaciones entre la firma Retureta Wassem del abogado Manuel Retureta y la Central de tratamiento de las correccionales de los Estados Unidos. En el correo dirigido a la funcionaria Deborah Wooden, Retureta le daba las indicaciones sobre una visita que se desarrollaría tres días después, el 27 del mismo mes.

"I ask your authorization for a diplomatic visit by the following colombian senators and colombian comission officials. "Colombian senator Piedad Cordoba, colombian senator Rodrigo Lara, Nacional Victims Movement officilas: Iván Cepeda, Rafael Barrios, Danilo Rueda, and father Francois Houtart". Yo le pido su autorización para una visita diplomática de los siguientes senadores de Colombia y algunos otros oficiales colombianos, dice el correo conocido por La FM y Noticiasrcn.com.

El correo más adelante explica los detalles para ese solicitud de autorización. "We ask authorization for Monday, july 27 2009, at approximately 12:00 noon. The officials ask to visit with detainees: Salvatore Mancuso and Juan Sierra. Also in attendance will be attorneys for Mr Mancuso and Sierra: Carlos Suárez, Manuel Retureta y Ron Earnest. As always thank you for your assistance and cooperation". Nosotros pedimos autorización para el lunes 27 de julio de 2009 aproximadamente a las 12. Los oficiales piden reunirse con los detenidos Salvatore Mancuso y Juan Sierra. También estarán presentes los abogados del señor Mancuso y el señor Sierra, Carlos Suárez, Manuel Retureta y Ron Earnest, dicen el correo y fax enviados.

El 01 de diciembre de ese mismo año el abogado Retureta le envió otro correo a Ted Hull, quien tenía el cargo de superintendente de la Cárcel regional del norte de Neck. Retureta se refería a otra reunión seis meses después.

"Le pido autorización para la visita referida con el listado de los miembros de la comisión que siguen abajo. La Comisión juega un rol importante en materia de legal de los señalados. Clientes: Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra Ramírez. Miembros que visitan: Piedad Córdoa, Kimberly Stanton, Rafael Barrios, Danilo Rueda y Michael Kennedy. Fecha de la visita: jueves, diciemvre 03 de 2009 de 1:30 om a 3:00 pm".

De esas reuniones surgió una controversia difícil en Colombia años después al punto de que la medida de aseguramiento ordenada por el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, en contra del expresidente Álvaro Uribe, le dedicó un capítulo entero y consideró que hubo un intento reciente de involucrar a alias el Tuso Sierra en contra de la comisión que lo visitó, incluyendo al senador Iván Cepeda, quien era víctima en la investigación de la Corte y lo es hoy en el caso que conduce la Fiscalía.

Esta emisora conoció dos documentos inéditos que fueron realizados con el puño y letra del abogado que representaba a Sierra, Manuel Retureta, como conclusión de esas reuniones. Aunque las anotaciones están escuetamente redacatadas en una tinta delgada y en desorden, en esos trazos quedó consignada información valiosa que hasta hoy no se conocía.

"Sierra. Political asylum. out of Colombia to third nation or US". Sierra. Asilo político. Fuera de Colombia para un tercer país o los Estados Unidos. Iván Velázquez arrives at 11:15 alone. Rodrigo Aldana- he does not need or ask to be in meeting. Iván Velázquez llega a las 11:15 solo. Rodrigo Aldana, él no necesita y no pide estar en la reunión".

Siguen las anotaciones

"Aldana informs that Switzerland is available and France will need more time". Aldana informa que Suiza está listo y Francia necesitará más tiempo. JCS talks generally about his situation. talking about Adriana Restrepo and her dificulty. Sierra talks about Mancusos discussion JCS, and the Uribe's". Juan Carlos Sierra habla acerca de su situación. Habla de Adriana Restrepo y su dificultad. Sierra habla de la discusión de Mancuso y los Uribe", dice la primera anotación.

Para el contexto, el primer hecho relevante de esas anotaciones y solicitudes de autorización es que aparecen claramente los nombres de Danilo Rueda e Iván Velásquez, hoy alto comisionado para la paz y ministro de Defensa designados respectivamente.

Rodrigo Aldana, quien aparece en las anotaciones encargado de buscarle asilo al Tuso Sierra en Suiza y Francia, fue condenado recientemente por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión tras probarse que había aceptado bienes y propiedades de parte del exsenador Otto Bula para ayudarle en sus procesos. Bula fue ondenado a su vez por el caso Odebrecht. De hecho, este mismo año, Aldana pidió perdón públicamente al país por sus actos de corrupción contra la administración pública.

El lobby para buscar a Hillary Clinton

Luego aparece otra anotación. Sierra. Senators Piedad Cordoba / Rodrigo Lara. Points of discussion. Human Rights. JandP continues. Visas and family matters. No public disclousure. Future transformation: Cordoba. Judicial Cooperation. Human Rights efects. Future meeting with Hillary Clinton. Sierra. Senadores Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Puntos de discusión. Continuación de Justicia y Paz. Visas y asuntos de familia. Confidencial: Futura transofrmación de Justicia y Paz: Córdoba. Cooperación judicial. Efectos sobre los Derechos Humanos. Y una futura reunión con Hillary Clinton".



Para entonces Hillary Clinton, primera dama de los Estados Unidos en la administración de Bill Clinton, era senadora de la Unión Americana por el partido Demócrata. La FM confirmó directamente esta información con personas relacionadas en las anotaciones y en las cartas que señalaron que se discutió buscar a Clinton para lograr lobby y desarrollar en Colombia una reforma a los términos de Justicia y Paz.

El señor Sierra se ratificó con este medio de comunicación en que todas esas reuniones, incluyendo las que tuvieron como interlocutores a Danilo Rueda, hoy alto comisionado para la paz, e Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa, tuvieron el fin de ofrecer beneficios si Sierra hablaba sobre los hermanos Uribe, de quienes hasta ahora insiste, no tuvo conocimiento de relaciones con paramilitares.

Finalmente, de esas reuniones surgió una contradicción política. La Comisión que integraba el equipo que visitó las cárceles en Estados Unidos redactó un acta que no fue firmada por el senador Rodrigo Lara. Este no estuvo de acuerdo por considerar que el contenido del acta no era fidedigno con lo que había sucedido en las conversaciones con los paramilitares.

Este medio de comunicación buscó al alto comisionado designado, Danilo Rueda, y al equipo de gobierno del presidente electo para encontrar un comentario. Hasta ahora no respondió.