Las medidas que anunció el presidente De la Espriella en sus viajes a Quibdó y Pereira tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella recorrió este viernes las zonas más afectadas por el terremoto en Quibdó y Pereira, donde anunció la creación de una gerencia especial para el Chocó y la presentación de decretos de emergencia económica la próxima semana.

Según el mandatario, el objetivo es “saldar la deuda histórica” con el departamento y garantizar la reconstrucción de las viviendas destruidas.

En Quibdó, las labores de búsqueda y rescate fueron suspendidas y comenzó la fase de reconstrucción. Sin embargo, un fuerte aguacero complica la distribución de ayudas y la movilidad en la capital chocoana. Autoridades locales advierten que al menos 100 viviendas deberán ser demolidas por riesgo estructural.

Emergencia en Quibdó bajo la lluvia

La ciudad enfrenta dificultades para trasladar víveres y atender a los damnificados en albergues debido a la torrencial lluvia que se mantiene desde hace más de media hora. La Cruz Roja ajusta la logística para garantizar la entrega de asistencia en medio de las condiciones adversas.

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Habitantes como Cristina Rentería relatan el drama vivido durante el sismo. La mujer de 50 años logró escapar junto a su familia, pero perdió su vivienda cuando un edificio colapsó sobre ella. “Muchos lo perdimos todo y ahora buscamos dónde arrendar, pero no se consigue”, expresó.

Reconstrucción en Pereira y balance crítico

En Pereira, el presidente anunció que los decretos de emergencia incluirán recursos especiales para la ciudad y designó al pereirano Julián Buitrago como nuevo director nacional de Planeación. El balance inicial del alcalde revela que 40.000 viviendas resultaron afectadas y 120.000 personas están damnificadas.

La tragedia deja hasta ahora 95 fallecidos y más de 250 desaparecidos. Los equipos de rescate, apoyados por brigadas internacionales, mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes bajo los escombros, especialmente en el Hotel del Centro. Mientras tanto, comerciantes y trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus empleos en medio de la devastación.