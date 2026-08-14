Continúa la búsqueda de sobrevivientes en el edificio Vanessa, en Cali, tras el terremoto

Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, Cali sigue aferrada a la esperanza.

RELACIONADO Rescatistas militares de Israel ya están en Cali en búsqueda de sobrevivientes

En el edificio Vanessa, ubicado en el sur de la capital vallecaucana, los rescatistas mantienen las labores de búsqueda sin descanso, convencidos de que aún es posible encontrar sobrevivientes.

Vecinos y familiares aseguran que varias personas estarían atrapadas en el sótano del inmueble. La fe intacta de quienes esperan noticias de sus seres queridos se mezcla con la fuerza de los equipos de socorro, que trabajan contrarreloj pese al cansancio y las dificultades.

Silencio sagrado en medio de las ruinas

Las jornadas de rescate se han visto marcadas por momentos de silencio absoluto. Las máquinas se apagan y cientos de personas contienen la respiración, esperando escuchar un golpe, un murmullo o una voz que confirme el milagro. Ese instante conmovedor convierte la esperanza en un motor colectivo.

El edificio Vanessa cayó, pero la promesa de no dejar a nadie atrás sigue firme. “De esta salimos unidos”, repiten voluntarios y ciudadanos que se han sumado a las brigadas, convencidos de que la solidaridad es la clave para superar la tragedia.

Llamado urgente a voluntarios y suministros

Las autoridades han advertido que otro edificio cercano cedió seis centímetros, lo que obliga a mantener la zona despejada por seguridad. Aun así, los organismos de socorro han pedido la presencia de voluntarios en Cali, especialmente quienes puedan aportar equipos y suministros como gas propano, oxígeno, torniquetes y carretillas, indispensables para continuar con las labores.

La comunidad se mantiene unida, ofreciendo apoyo material y emocional. “La gente ha ayudado mucho, con mucha fe salimos adelante”, expresan quienes acompañan a las familias en este punto crítico de la ciudad.