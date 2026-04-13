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¿Lo volvieron costumbre? Las otras parrandas en la cárcel de Itagüí: “Hamburguesas y prepagos”

La concejal Claudia Carrasquilla le ha puesto la lupa a esta grave situación.

Cárcel de Itagüí.
Cárcel de Itagüí. Foto: Procuraduría.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
10:07 p. m.
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El pasado miércoles 8 de abril, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fue escenario de una parranda vallenata. La concejal Claudia Carrasquilla denunció que los capos más temidos de Antioquia realizaron una fiesta que incluyó cantantes famosos, licor y vehículos de alta gama.

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Los reclusos habrían pagado 500 millones de pesos: $100 millones para el cantante Nelson Velázquez, $50 millones a otro artista de música popular y el resto destinado al catering, compra de licor y presuntamente sobornar dragoneantes. Se estima que hubo entre 80 y 100 invitados.

La fiesta con Nelson Velásquez habría costado 500 millones

El caso cobra mayor gravedad al percatarse de que los reclusos involucrados son cabecillas de estructuras criminales que han participado en diálogos de paz urbana con el Gobierno. Incluso, algunos protagonizaron el ‘tarimazo’.

Durante el programa Aquí y Ahora de La FM, la concejal reveló que este no es un hecho aislado. En febrero de 2025, denunció una tarde de hamburguesas y prepagos (prostitutas) en el mismo penal; y en diciembre del mismo año habría ocurrido otra fiesta similar.

Por si fuera poco, en febrero de este 2026, se habría impedido un allanamiento ordenado por el Ministerio de Justicia.

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Andrés Tobón, también concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, señaló la presunta influencia de la senadora Isabel Zuleta en estos hechos. Al parecer, tendría contacto con los criminales para supuestamente ofrecerles beneficios judiciales.

Carrasquilla presentó denuncias formales ante la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entre sus acusaciones está la presunta usurpación de funciones por parte de asesores de la congresista durante procedimientos en otras cárceles.

Los denunciantes también alertaron sobre posibles conexiones entre estos acontecimientos y las próximas elecciones del 31 de mayo, sugiriendo que podría existir un acuerdo para movilizar votantes desde los territorios controlados por estas estructuras criminales.

Vea aquí la entrevista completa

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