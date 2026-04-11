CANAL RCN
Colombia

Los lujos que tenían los presos en cárcel de Itagüí: desde una PlayStation hasta aire acondicionado

Tras la revelación de Noticias RCN, el Inpec llevó a cabo una inspección en los pabellones 1 y 2.

Cárcel de Itagüí.
Cárcel de Itagüí. Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cárcel de Itagüí se encuentra en el ojo de la polémica. Después de que se conocieran detalles sobre la parranda en la que estuvo Nelson Velásquez, Noticias RCN reveló que los reclusos estaban realizando construcciones de lujo.

Así quedó grabada la entrada de Nelson Velásquez y otros invitados a la parranda en la cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Así quedó grabada la entrada de Nelson Velásquez y otros invitados a la parranda en la cárcel de Itagüí

El miércoles 8 de abril se dio la costosa fiesta. Se estima que a Velásquez le pagaron $100 millones y se dispusieron otros $400 millones para los gastos del resto de invitados, licor y demás.

La parranda polémica y las obras

La concejal Claudia Carrasquilla le ha puesto la lupa a este hecho y fue quien denunció lo ocurrido. En las últimas horas, Noticias RCN reveló en primicia los videos de las cámaras que grabaron el ingreso de los presentes, incluyendo a Velásquez y su equipo; sin requisas ni protocolos.

El escándalo no quedó ahí. Noticias RCN también dio a conocer que los privados de la libertad (PPL) han estado impulsando obras para que la cárcel quede como un palacio: apartamentos de lujo, pisos en mármol y otros excéntricos acabados.

Imágenes | Limpieza de raíz tras parranda en cárcel de Itagüí: borraron todo rastro en menos de 48 horas
RELACIONADO

Imágenes | Limpieza de raíz tras parranda en cárcel de Itagüí: borraron todo rastro en menos de 48 horas

Cabe recordar que aquí hay varios cabecillas de la Oficina de Envigado y delincuentes peligrosos de Antioquia que hicieron parte de los diálogos urbanos con el Gobierno.

Las autoridades se pronunciaron e indicaron que no tenían conocimiento de estas adecuaciones en los pabellones 1, 2 y 5. El Inpec puso en marcha una inspección en los dos primeros y encontró lo siguiente.

Esto ocultaban los presos

  • 11 ventiladores.
  • Un horno tostador.
  • Tres celulares.
  • Cuatro sofás.
  • Una escalera.
  • 1.323 gramos peso bruto sustancia vegetal.
  • Dos sandwicheras.
  • 27 ollas freidoras y eléctricas.
  • Una tablet.
  • Dos aires acondicionados.
  • Siete televisores.
  • 26 ollas eléctricas.
  • 750 mililitros de licor industrial Smirnoff.
  • 11 estufas eléctricas.
  • Herramientas.
  • Un manos libres.
  • Cuatro sillas de madera.
  • Dos hileras.
  • Una lavadora.
  • Un microondas.
  • 2.250 mililitros de licor industrial champaña.
  • Cinco licuadoras.
  • Cuatro bafles de sonido.
  • Un computador portátil.
  • 62 neveras.
  • 375 mililitros de licor industrial aguardiente.
  • Un módem de Wi-Fi.
  • Tres accesorios de celular.
  • 11 cabeceras de camas.
  • 271 gramos de sustancia pulverulenta.
  • Una PlayStation 5.
  • Seis controles para PlayStation.
  • Dos nocheros eléctricos.
  • Siete barriles ahumadores y asadores.
  • Una olla a presión.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Disturbios en Bogotá durante operativo de la Policía: intentaron linchar a presunto abusador

Antioquia

Así quedó grabada la entrada de Nelson Velásquez y otros invitados a la parranda en la cárcel de Itagüí

Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá: se suspende la venta de tiquetes a algunas ciudades por el paro nacional

Otras Noticias

Educación

Habilitan becas para que colombianos estudien en este país: estos son los beneficios que tendrán

Además de los beneficios, conozca los requisitos que debe cumplir para aplicar.

Bundesliga

Partidazos de este fin de semana 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese con los mejores partidos de este fin de semana del 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo.

La casa de los famosos

Votaciones en la Casa de los Famosos cambian drásticamente: así puede hacerlo para este domingo

Nasa

Diez días en el espacio: qué ocurre en el cuerpo de los astronautas de la misión Artemis II

Nicolás Maduro

Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro