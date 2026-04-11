Los lujos que tenían los presos en cárcel de Itagüí: desde una PlayStation hasta aire acondicionado

La cárcel de Itagüí se encuentra en el ojo de la polémica. Después de que se conocieran detalles sobre la parranda en la que estuvo Nelson Velásquez, Noticias RCN reveló que los reclusos estaban realizando construcciones de lujo.

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El miércoles 8 de abril se dio la costosa fiesta. Se estima que a Velásquez le pagaron $100 millones y se dispusieron otros $400 millones para los gastos del resto de invitados, licor y demás.

La parranda polémica y las obras

La concejal Claudia Carrasquilla le ha puesto la lupa a este hecho y fue quien denunció lo ocurrido. En las últimas horas, Noticias RCN reveló en primicia los videos de las cámaras que grabaron el ingreso de los presentes, incluyendo a Velásquez y su equipo; sin requisas ni protocolos.

El escándalo no quedó ahí. Noticias RCN también dio a conocer que los privados de la libertad (PPL) han estado impulsando obras para que la cárcel quede como un palacio: apartamentos de lujo, pisos en mármol y otros excéntricos acabados.

Cabe recordar que aquí hay varios cabecillas de la Oficina de Envigado y delincuentes peligrosos de Antioquia que hicieron parte de los diálogos urbanos con el Gobierno.

Las autoridades se pronunciaron e indicaron que no tenían conocimiento de estas adecuaciones en los pabellones 1, 2 y 5. El Inpec puso en marcha una inspección en los dos primeros y encontró lo siguiente.

Esto ocultaban los presos