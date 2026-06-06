Descubren sofisticado ‘call center’ criminal en Bogotá: tenían guiones preparados para estafar

Un operativo de la Policía permitió desmantelar en Bogotá un presunto centro de operaciones criminal que funcionaba como un falso call center desde donde se realizaban estafas, extorsiones y fraudes informáticos a ciudadanos de diferentes regiones del país.

La acción judicial se desarrolló en una bodega de la localidad de Fontibón, luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre movimientos sospechosos al interior del inmueble.

Allí fueron capturadas cinco personas señaladas de integrar una red dedicada a hacerse pasar por funcionarios de entidades financieras para obtener información confidencial de sus víctimas.

¿Cómo operaba el supuesto call center criminal descubierto en Bogotá?

De acuerdo con las autoridades, los capturados utilizaban una modalidad cada vez más frecuente en el país: llamar a las víctimas haciéndose pasar por empleados de bancos y entidades financieras.

Para lograrlo, contaban con guiones previamente elaborados que les permitían generar confianza y convencer a las personas de entregar datos sensibles como claves, códigos de seguridad, números de cuentas y demás información financiera.

Una vez obtenían estos datos, los delincuentes presuntamente accedían a cuentas bancarias, realizaban movimientos de dinero y, en algunos casos, extorsionaban a las víctimas.

¿Qué encontraron las autoridades durante el allanamiento?

Cuando los uniformados ingresaron a la bodega sorprendieron a los sospechosos en plena actividad.

Durante el procedimiento fueron incautados múltiples elementos tecnológicos que, al parecer, eran utilizados para desarrollar las operaciones fraudulentas.

Entre los hallazgos se encuentran:

48 teléfonos celulares.

322 tarjetas SIM de diferentes operadores.

Cuatro módems de alta conectividad a internet

Tres billeteras virtuales utilizadas para recibir y mover dinero.

Dos motocicletas eléctricas.

Bases de datos físicas con información personal de ciudadanos.

Libretos utilizados para la suplantación de entidades bancarias.

Las autoridades consideran que estos elementos eran fundamentales para sostener el funcionamiento de la estructura criminal.

¿Cuánto dinero estaría moviendo esta organización?

Las investigaciones preliminares indican que la red obtenía ingresos ilegales cercanos a los 200 millones de pesos semanales producto de las estafas y actividades fraudulentas.

La cifra refleja el alto alcance que tendría esta organización, que presuntamente afectaba a víctimas en diferentes regiones del territorio nacional.

¿Qué se sabe de los capturados que operaban en este 'call center'?

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para captura de información y hurto por medios informáticos.