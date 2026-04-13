Más detalles sobre obras en la cárcel de Itagüí: pisos, apartamentos al gusto de los presos y una capilla

La polémica se centra en un solo sitio: la cárcel de máxima seguridad en Itagüí. Hace pocos días, se conocieron dos hechos que han generado eco en la opinión pública.

El primero correspondió a la parranda vallenata que se realizó el miércoles 8 de abril. Los reclusos, quienes eran los capos más peligrosos de la Oficina de Envigado y están purgando condenas, contrataron al famoso cantante Nelson Velásquez.

De la polémica fiesta a las lujosas obras

La fiesta tuvo un costo aproximado de 500 millones de pesos, de los que $100 millones se dispusieron para pagarle a Velásquez. La concejal Claudia Carrasquilla le ha hecho seguimiento a este caso que ella misma denunció.

Por si fuera poco, las cámaras de seguridad revelaron que, tanto Velásquez como el resto de los invitados, ingresaron al penal sin requisa. Prácticamente, les abrieron las puertas e incluso una persona salió en estado de embriaguez.

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La segunda polémica se centra en las obras que los propios reclusos estaban desarrollando. La cárcel estaba quedando con apartamentos de lujo, pisos de mármol y otra clase de excentricidades. Esto, sin la autorización por parte de las autoridades.

Tras la denuncia, el Inpec realizó inspecciones y encontró varios lujos: aires acondicionados, televisores, celulares y consolas de videojuegos PlayStation 5.

Informe detallado: pisos, suites y hasta una capilla

Pues bien, Noticias RCN conoció un detallado informe que elaboró el Inpec en diciembre de 2025. Mencionó que las construcciones son de hasta tres pisos en el pabellón 5 y pide la prohibición de visitas.

Los hallazgos se dieron tras una inspección desarrollada el 15 de diciembre. Noticias RCN reveló las 27 fotografías que detallan en qué estado iban las construcciones irregulares en uno de los tres pabellones.

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Las adecuaciones consistieron en la construcción de pisos, suites y hasta una capilla. Los apartamentos eran al gusto de los presos, quienes han estado rodeados de comodidades.

Una vez culminado el registro fotográfico de las construcciones evidenciadas en el pabellón 5, lado derecho, segundo y tercer piso: y al estar ubicados en la terraza; se logra evidenciar que al lado izquierdo del mismo pabellón también hay construcciones, por lo que continúa con el registro de dicho sector.

Un mes después y a través de un oficio conocido por Noticias RCN, se supo que el entonces director del penal ordenó suspender las obras e hizo un llamado para que los funcionarios restringieran el ingreso de terceros.