🔴 Colombia vs. Jordania, último amistoso internacional antes del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

Luego de su victoria 3-1 vs. Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la Selección Colombia partió hacia Estados Unidos y ya se encuentra lista para afrontar su último amistoso internacional antes de la Copa del Mundo.

Los jugadores de la 'tricolor', bajo las órdenes del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, se encuentran entrenándose en San Diego.

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Además, en esa misma ciudad, situada en California, enfrentarán a la Selección de Jordania, que también jugará el Mundial 2026.

¿A qué hora juega la Selección Colombia vs. la Selección de Jordania, por el amistoso internacional?

El amistoso entre Colombia y Jordania está programado para el domingo 7 de junio de 2026.

Ambos seleccionados llegarán al Snapdragon Stadium, de San Diego, California, para seguirse preparando para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Además, el balón comenzará a rodar a partir de las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿En dónde ver EN VIVO el partido amistoso entre la Selección Colombia vs. Jordania?

Si usted estará en su casa en la tarde del domingo 6 de junio, podrá ver el partido entre Colombia y Jordania en la señal principal del Canal RCN.

Mientras tanto, si usted va a estar afuera de su vivienda, tendrá la oportunidad de conectarse con la App del Canal RCN y con el Youtube de Deportes RCN para seguir todas las emociones de este último partido amistoso de la 'tricolor'.

Tenga en cuenta que la transmisión en la señal principal iniciará a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿Cuándo debutan la Selección Colombia y la Selección de Jordania en el Mundial 2026?

La Selección de Jordania debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio, a las 11:00 de la noche (hora de Colombia), vs. Austria. Este partido se jugará en el Levi's Stadium, en Santa Clara.

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Por su parte, la Selección Colombia jugará su primer partido el miércoles 17 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.