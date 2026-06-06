Nuevo cruce de mensajes entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: ¿Se abrió la puerta al debate presidencial?

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial comienza a entrar en una de sus etapas más decisivas.

A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente del país, surgió un nuevo capítulo entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: la posibilidad de un debate público.

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La discusión se abrió luego de que Cepeda, durante una intervención en Cali, insistiera en la necesidad de organizar un encuentro entre ambos aspirantes para que los ciudadanos puedan escuchar directamente sus propuestas.

La propuesta no tardó en recibir respuesta por parte de De la Espriella, quien aseguró estar dispuesto a debatir, aunque cuestionó las condiciones planteadas por su rival.

Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella a un debate

Desde Cali, el candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que su campaña continuará impulsando la realización de un debate de cara a la segunda vuelta.

Según explicó, solicitará formalmente a tres importantes medios de comunicación del país que sirvan como anfitriones del encuentro: Noticias RCN, Caracol Televisión y RTVC.

“Volvemos a exigir que él nombre a sus compromisarios para que avancemos”, manifestó Cepeda, al tiempo que aseguró que su campaña ya está adelantando las gestiones para concretar el espacio.

El candidato también lanzó críticas contra su contendor y afirmó que ya no existen razones para aplazar el encuentro.

¿Qué respondió Abelardo de la Espriella al nuevo mensaje de Iván Cepeda?

La reacción de Abelardo de la Espriella llegó pocos minutos después a través de su cuenta de X.

El candidato aseguró que está dispuesto a debatir, pero rechazó que las condiciones sean impuestas por su adversario político.

En su mensaje, De la Espriella afirmó que Cepeda debe reconocer primero los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial y señaló que ya existe una invitación para participar en otro espacio de discusión.

“Cuando sea y como sea, José Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando”, escribió el candidato, haciendo referencia también a la participación de las fórmulas vicepresidenciales.

Además, cuestionó la postura de Cepeda y lo acusó de buscar protagonismo mediático con el tema del debate.

¿Se realizará finalmente el debate?

Por ahora no existe una fecha confirmada ni un acuerdo oficial entre las campañas. Sin embargo, las declaraciones de ambos candidatos muestran que existe disposición para participar en un encuentro público antes de la segunda vuelta.

La expectativa ahora está puesta en las conversaciones entre las campañas y en la respuesta que puedan dar los medios de comunicación propuestos como anfitriones.