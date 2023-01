Cuatro miembros de una misma familia entre los fallecidos del trágico accidente en Huila

Este 11 de enero se registró una tragedia en una carretera de la vía Neiva – Tesalia, en Huila. Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus y un camión cobró la vida de nueve de los 11 pasajeros que viajaban con destino a la capital de este departamento.

El fatídico hecho se presentó sobre las 9:30 de la mañana. El colectivo de servicio público partió del municipio de La Plata e hizo escala en Tesalia para tomar rumbo hacia la ciudad de Neiva con diez pasajeros y el conducto. Tras recorrer 18 kilómetros ocurrió la tragedia: el bus chocó de frente contra un furgón, donde nueve personas, entre ellas cuatro miembros de una misma familia, perdieron la vida.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, un colectivo del servicio de transporte intermunicipal chocó de frente contra un furgón. Ante el impresionante choque que se registró, siete personas murieron de manera inmediata; el conductor y una menor de 17 años fueron trasladados a un centro asistencial, donde desafortunadamente murieron minutos más tarde.

En las primeras hipótesis que manejan las autoridades, la alta velocidad en la que se movilizaban los vehículos y el piso mojado fueron causantes del trágico accidente.

“Entre las posibles causas del siniestro se encuentra la ocupación del carril. Siete personas murieron en el sitio donde nuestras unidades de bomberos lograron evacuar a cinco personas, pero desafortunadamente dos de ellas también perdieron la vida”, fue el primer parte del coronel Gustavo Camargo, comandante de la Policía del Huila.

La familia Medina decidió viajar en bus para poder adelantar una cita médica para su madre, quien murió junto a dos hijos y su nieta de 16 años.

Germán Triviño, familiar de los Medina aseguró que, otra prima se iba a venir con ellos, pero no alcanzó a pagar el tiquete. Ella sí se fijó que el conductor estaba todo acelerado, afanoso. No, no, yo ya no doy más tiquetes.