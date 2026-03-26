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LATAM lanza guía para evitar contratiempos en temporada alta de viajes

#YoViajoInformado busca que los pasajeros conozcan qué llevar y cómo hacerlo para evitar demoras en aeropuertos

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
08:33 a. m.
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En medio de la temporada alta de viajes, LATAM Airlines Colombia presentó una guía práctica para que los pasajeros eviten contratiempos antes del embarque, especialmente en los controles de seguridad. A través de la campaña #YoViajoInformado, la aerolínea busca que los viajeros tengan mayor claridad sobre los artículos permitidos y las restricciones al momento de volar.

La compañía advirtió que una de las principales causas de retrasos en los aeropuertos está relacionada con la revisión de equipajes, donde con frecuencia se detectan objetos no permitidos o mal transportados. Entre los casos más comunes están los líquidos que superan los 100 mililitros en cabina, así como aerosoles y otros elementos de uso cotidiano que no cumplen con la normativa.

Ver el comunicado oficial de LATAM

Lea aquí la guía oficial de #YoViajoInformado

Otro punto clave es el manejo de baterías y power banks, que solo pueden transportarse en cabina y deben estar protegidos para evitar riesgos. Asimismo, objetos cortopunzantes como tijeras, cuchillos o herramientas deben ir en equipaje de bodega, mientras que alimentos pueden llevarse bajo condiciones específicas de empaque e inspección.

LATAM también reiteró que existen artículos totalmente prohibidos, como materiales explosivos, sustancias tóxicas o inflamables, que representan un riesgo para la seguridad aérea.

La aerolínea enfatizó que las normas pueden variar según el origen y destino del viaje, por lo que recomendó a los pasajeros revisar con anticipación la información de cada aeropuerto y llegar preparados. Con esta iniciativa, la compañía busca mejorar la experiencia de viaje, reducir tiempos de espera y garantizar mayor seguridad en cada trayecto.

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