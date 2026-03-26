Ofensiva destapó al hombre que traficaba armas de Indumil para delincuentes en Bogotá

Una operación adelantada por la Policía Nacional en Bogotá dejó en evidencia el funcionamiento de redes criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, comercialización ilegal de armas y otros delitos de alto impacto.

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En medio de estos operativos, que se desarrollaron durante la última semana, las autoridades lograron importantes capturas e incautaciones.

Ofensiva de la Policía en Bogotá destapó varias redes criminales

El balance oficial da cuenta de la captura de 40 personas, de las cuales 27 fueron detenidas mediante orden judicial y 16 en flagrancia, en distintos procedimientos realizados en varias localidades de la capital.

Durante estas acciones, la Policía incautó 300 kilos de estupefacientes, además de 7 armas de fuego, munición, 4 celulares, 51 autopartes y 41 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de actividades ilícitas.

Capturaron a mujeres señaladas de haber asesinado a un vecino en Bogotá

Uno de los hechos más graves dentro de esta ofensiva fue la captura de tres mujeres, quienes serían, al parecer, las responsables del homicidio de un hombre que era su vecino, ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue atacada en medio de una riña y recibió múltiples heridas con arma cortopunzante, lo que le causó la muerte.

En otro de los procedimientos, adelantado en la localidad de Engativá, fue capturado mediante orden judicial un hombre señalado por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego.

Según las autoridades, este sujeto tendría un rol clave dentro de la estructura criminal, ya que sería el encargado de articular contactos entre el grupo delincuencial ‘Índigos’ y la empresa Indumil.

Su función consistía en facilitar trámites fraudulentos y diseñar rutas para la circulación ilegal de armas, municiones y explosivos, lo que lo convertía en una pieza fundamental dentro de esta red.

Cayó red de microtráfico en Los Martires, Bogotá

La ofensiva también permitió desmantelar un centro de microtráfico en la localidad de Los Mártires, en el sector conocido como ‘Cinco Huecos’.

En este lugar, tras una diligencia de allanamiento y registro, fue capturada una mujer, presunta integrante de la estructura criminal liderada por alias 'Mosco'.

Dentro de la vivienda intervenida, los uniformados hallaron más de 3.800 dosis de estupefacientes, así como cuadernos con registros contables y dinero en efectivo, elementos que evidenciarían la operación organizada de este punto de distribución de droga.