Soldado rescató a la única mujer sobreviviente de siniestro aéreo en Putumayo: ahora comparten su habitación de hospital

De los 27 uniformados que sobrevivieron al siniestro aéreo del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo y fueron trasladados al Hospital Militar Central, de Bogotá, cuatro fueron dados de alta la tarde del miércoles, 25 de marzo, y se espera que, el jueves, otro grupo con lesiones menores deje el centro médico.

Horas antes, a la salida de los primeros uniformados, los sobrevivientes recibieron la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que observó de cerca su progreso y presentó una iniciativa para garantizar que los hijos de las 69 víctimas del accidente logren acceder a la educación superior:

“Hemos abierto canales, como la Fundación Matamoros. Ahí encontrarán opciones para apoyar a las familias. Uno de nuestros programas es ‘Hijos de Honor’, con la que, a través de la articulación con empresas y entidades, aseguramos la educación de las hijas e hijos de los 68 hombres y la mujer que perecieron sirviendo a la patria”.

Soldado rescató a la única mujer sobreviviente del siniestro en Puerto Leguízamo:

Precisamente, en el Hospital Militar se encuentra internado el soldado profesional Óscar Piedra, que ayudó a rescatar a algunos de sus compañeros, entre ellos, a la única mujer sobreviviente de la tragedia.

En diálogo con Noticias RCN recordó lo ocurrido tras el siniestro, en el que también resultó herido: “Me doy cuenta de que estoy tapado bajo los equipos, mis piernas estaban atrapadas y, cuando entró algo de luz, noté que muchos soldados estaban pidiendo ayuda”.

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Entre ellos vio a una técnica de la Fuerza Aérea que necesitaba ayuda, con la que hoy comparte zona en el Hospital Militar, en donde no se cansa de agradecer su heroísmo, en medio de la prueba más difícil que han enfrentado:

“Encontré una técnica de la Fuerza Aérea, se encontraba con el pie lastimado, con una fractura en el pie derecho y no podía caminar. Viendo la situación de ella, le dije a otros compañeros que me ayudaran a echármela al hombro para poderla sacar”.