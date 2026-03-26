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¿Habrá nuevo presidente en Colombia en la primera vuelta? Vidente reveló nueva predicción

Un reconocido astrólogo colombiano realizó su análisis en medio de una reciente entrevista.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
08:12 a. m.
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Mientras empieza a acercarse el tiempo para que los colombianos regresen a las urnas y voten en la primera vuelta presidencial, varios astrólogos han sido consultados para que revelen qué podría pasar desde sus puntos de vista.

Fue así como el periodista Daniel Coronell conversó en los últimos días con Daniel Daza, uno de los videntes colombianos más reconocidos, y le preguntó por las posibilidades de que exista o no una segunda vuelta.

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En consecuencia, el astrólogo, tras analizar cada uno de los detalles que pudo percibir, entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

¿Quedará definida la presidencia de Colombia en la primera vuelta? Esto dijo Daniel Daza, el astrólogo

De acuerdo con la predicción de Daniel Daza, uno de los astrólogos colombianos más consultados por los ciudadanos, podría existir la posibilidad de que no se lleve a cabo una segunda vuelta presidencial.

Además, desde el análisis de este vidente, aunque Paloma Valencia demostró estar muy fuerte en la consulta, no estaría favorecida astrológicamente entre mayo y junio y, por lo tanto, no lograría ser la primera presidenta de Colombia.

Asimismo, a diferencia de lo que ha planteado Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, Daniel Daza ha predicho que la 'izquierda' podría volver a ganar la presidencia con Iván Cepeda como principal candidato.

¿Qué pasó en Colombia en las elecciones del 8 de marzo de 2026?

Colombia tuvo una primera jornada electoral el pasado 8 de marzo de 2026 para elegir el Congreso y los ganadores de las consultas interpartidistas.

De esa manera, tras esa jornada, las sillas que le correspondieron a cada partido político fueron las siguientes:

Mhoni Vidente sorprendió con contundente predicción sobre el que sería el próximo presidente de Colombia
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  • Pacto Histórico: 25.
  • Centro Democrático: 17.
  • Partido Liberal: 13.
  • Alianza por Colombia: 11.
  • Partido Conservador: 10.
  • Partido de la U: 9.
  • Cambio Radical: 7.
  • Ahora Colombia: 5.
  • Salvación Nacional: 4.

Además, los ganadores de las consultas fueron Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López.

 

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