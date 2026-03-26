Jurado en EE. UU. declara responsables a Meta y YouTube de generar adicción a las redes sociales entre los jóvenes
El jurado concluyó que ambas compañías sabían o debían saber que su diseño representaba un peligro para menores de edad.
Noticias RCN
08:32 a. m.
Meta y YouTube deberán pagar 6 millones de dólares a una joven tras el veredicto histórico en el que un jurado de Los Ángeles halló responsables a ambas compañías de causar daños mediante el diseño adictivo de sus plataformas.
La decisión se desglosó en 3 millones por daños compensatorios y otros 3 millones en daños punitivos, luego de que el panel concluyera que ambas compañías actuaron con malicia, fraude o conducta abusiva. Bajo esta distribución de responsabilidad, Meta deberá asumir el 70% del total (4,2 millones de dólares), mientras que a YouTube le corresponde el 30% restante (1,8 millones de dólares).
Testimonio del CEO de Meta no ayudó en el caso:
El impacto del testimonio de Mark Zuckerberg resultó determinante para el jurado, según reveló una mujer que se identificó como Victoria y fue parte del jurado. En declaraciones entregadas a la prensa señaló que "parte de su testimonio no convenció —lo cambió de acá para allá- y eso no cayó bien".
Victoria también cuestionó la falta de claridad del directivo al señalar que "él es el gurú, por así decirlo, y de verdad, de verdad, ha podido saber exactamente lo que iba a contarnos a nosotros, los miembros del jurado, antes que decir cualquier cosa".
La demandante ha tenido problemas tras empezar a utilizar las redes a temprana edad:
Para los abogados de la demandante, identificada como Kaley o sus iniciales: K.G.M., el fallo es contundente: "La hora de rendir cuentas ha llegado". En audiencia relató que empezó a utilizar YouTube a los seis años y a los nueve, Instagram, logrando, con facilidad, evadir los bloqueos parentales y limitantes de uso de la aplicación.
Kaley declaró ante el tribunal que el uso constante de estas aplicaciones "realmente afectó (su) autoestima", llevándola a abandonar sus pasatiempos y a compararse de forma destructiva con los demás.
Su abogado, Mark Lanier, argumentó que herramientas como el desplazamiento infinito, las notificaciones y los "me gusta" fueron creados deliberadamente para generar un uso compulsivo en menores.
Pese a que Meta y YouTube anunciaron que apelarán, el jurado respondió afirmativamente a siete interrogantes clave, determinando que fueron negligentes al diseñar servicios que sabían —o debían saber— representaban un peligro para los niños.