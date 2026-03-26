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Las dudas de la Contraloría sobre el uso de recursos en los decretos de emergencia económica

La entidad prendió las alarmas y entregó sus inquietudes en diálogo con Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
07:59 a. m.
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La Contraloría advirtió sobre la existencia de vacíos significativos en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica declarada tras el frente frío.

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El organismo de control expresó preocupación por la falta de claridad en el manejo de recursos que superan los 8.68 billones de pesos.

Se piden sustentar los más de ocho billones de pesos

Jenny Lindo, delegada para la Economía y Finanzas de la Contraloría, explicó en Noticias RCN que el ente de control inició la revisión de los casi 18 decretos emitidos con ocasión de la emergencia.

“Para la Contraloría es muy importante que los decretos de la emergencia social y económica conformados y emitidos con ocasión del frente frío tengan y gocen de la mayor transparencia posible”, afirmó.

La funcionaria indicó que hasta el momento no se ha podido identificar la planeación y estructuración de los recursos: “Estamos requiriendo los modelos financieros con los que están sustentando estos 8.68 billones y cada uno de los decretos”.

Los decretos bajo la lupa

Acorde a la entidad, inicialmente se identificaron saldos disponibles por aproximadamente 2.6 billones de pesos en los sistemas de información. Posteriormente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) informó que, tras revisar compromisos y contratos, pueden disponer de un billón de pesos, lo que sugiere posibles necesidades presupuestales adicionales.

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La Contraloría también expresó su preocupación sobre la reorientación de dineros públicos que podrían afectar otros programas del Estado. En ese orden de ideas, busca promover la transparencia en la forma como se recaudarán, organizarán, destinarán y ejecutarán los recursos provenientes de los nuevos impuestos.

Lindo destacó que, considerando el contexto electoral del año en curso, la Contraloría busca que estos presupuestos gocen de neutralidad: “Queremos hacerle la vigilancia y control desde el mismo momento en que se recaudan y cómo se van a ejecutar cada uno de estos recursos”.

Respecto a la legalidad de los decretos, la delegada aclaró que la verificación de las necesidades corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, alto tribunal que actualmente realiza la revisión correspondiente.

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