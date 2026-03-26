Tocó mínimos: así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 26 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, abrió este jueves 26 de marzo de 2026 en 3.691 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tarifa de apertura del día anterior (25 de marzo de 2026), hubo un incremento de 11 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado quedó en 3.688,46 pesos, lo que indica que disminuyó 12.21 pesos respecto a la jornada anterior y alcanzó su nivel más bajo en más de una semana.

Esto teniendo en cuenta que, según el registro histórico del dólar, no se había vuelto a registrar una Tasa Representativa del Mercado similar desde el lunes 16 de marzo de 2026, cuando fue de 3.685,53 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado de este 26 de marzo de 2026, a diferencia de la del jueves de la semana pasada (19 de marzo), decreció 15.71 pesos.

Por otra parte, revisando la TRM de hace un mes (26 de febrero de 2026), el descenso fue de 15.23 pesos, que equivale al 0.41%.

Asimismo, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (26 de marzo del 2025), hubo una pérdida de 418.68 pesos.

Y, por último, tomando como referencia la TRM con la que inició el 2026, hubo una reducción de 68.62 pesos, que representan un 1.83%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

Este jueves 26 de marzo de 2026, por primera vez en la semana, la Tasa Representativa del Mercado estuvo por debajo de la barrera de los 3.700 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes: