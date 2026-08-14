UNGRD descarta riesgo de tsunami en la costa Pacífica de Colombia tras terremoto de 7,7 en Indonesia

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 registrado en Indonesia durante la madrugada del sábado 15 de agosto, cuando todavía era viernes 14 en Colombia, generó preocupación por la posibilidad de un tsunami.

Debido a la intensidad y ubicación del movimiento, las autoridades colombianas evaluaron si existía algún peligro para las poblaciones ubicadas sobre la costa del Pacífico.

El sismo se produjo a las 05:58 hora local de Indonesia (21:58 GMT) y tuvo su epicentro cerca de la isla de Flores, a unos 68 kilómetros de Ende, según el reporte inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Posteriormente se registraron movimientos de magnitudes 5,6 y 5,9 en la misma región.

¿Hay riesgo de tsunami en Colombia por el terremoto en Indonesia?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, después de la evaluación realizada por la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana.

“De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico colombiano tras el #sismo de magnitud 7,7 registrado a 42 km al noroeste de #Ende, Indonesia”, indicó la UNGRD.

La evaluación hace parte de los protocolos establecidos en Colombia. Dimar, a través del Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis, es la encargada de monitorear y evaluar la posible generación de estos fenómenos después de eventos sísmicos que puedan representar algún riesgo para las costas nacionales.

¿Por qué un terremoto en Indonesia puede generar una evaluación en Colombia?

Aunque Indonesia se encuentra a miles de kilómetros de Colombia, ambos países tienen costas sobre la cuenca del océano Pacífico. Un terremoto submarino de gran magnitud puede provocar desplazamientos del fondo marino y generar ondas capaces de viajar largas distancias.

Por esta razón, un evento como el ocurrido cerca de Ende activa procedimientos de vigilancia para determinar si las costas colombianas podrían verse afectadas.