Lazos de sangre: El caso Uribe Bejarano, la tragedia familiar que sacudió a Cali

Cali sigue conmocionada por el caso de la familia Uribe Bejarano, una historia marcada por tragedias sucesivas que volvió a sacudir a la ciudad el pasado 6 de abril. Ese día desapareció el abogado y empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, luego de recibir una llamada durante un almuerzo con su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, figura reconocida en escenarios culturales y sociales del Valle.

La desaparición activó una intensa búsqueda liderada por las autoridades, que ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos, y por la familia. Juan Carlos se convirtió en la voz más visible del drama, pidiendo ayuda a través de redes sociales. Once días después, él mismo confirmó la noticia que nadie quería escuchar: el cuerpo de su hermano había sido hallado sin vida.

La gravedad del caso aumentó al conocerse que los restos fueron encontrados calcinados dentro de un vehículo abandonado, un hallazgo que evidenciaba un alto nivel de sevicia.

Capturas, confesiones y el giro que nadie esperaba

El primer gran avance ocurrió con la captura de Juan Eduardo Garcés Peláez, alias El Indio, detenido mientras intentaba huir en un cañaduzal de Navarro, Valle. En su entrevista con la Fiscalía aseguró que no actuaría solo y mencionó a “el mellizo”, presunto participante del crimen. También entregó indicaciones para hallar los restos y tenía en su poder un reloj Cartier y la licencia de conducción quemada de la víctima.

Pero el giro más inesperado llegó el 19 de septiembre, cuando la Fiscalía capturó a Juan Carlos Uribe Bejarano en su oficina de la Biblioteca Departamental. Para los investigadores, el hermano habría sido el determinador del homicidio.

La Fiscalía sostiene esta hipótesis con varias pruebas clave: contradicciones en las primeras declaraciones de Juan Carlos —quien omitió inicialmente haber almorzado con su hermano el día de la desaparición—, registros de antenas que muestran que la última llamada que recibió la víctima provino de un número vinculado a un presunto sicario, y una llamada de 91 segundos que el propio Juan Carlos hizo al día siguiente a ese mismo número, guardado en su celular bajo el nombre “Milena Castillo” con el tono “Fiesta Jorge”.

Un caso que divide opiniones

La sociedad caleña permanece dividida. Mientras la hija de la víctima confía en la justicia, allegados de Juan Carlos aseguran que él es incapaz de un acto así. Las audiencias avanzan de manera reservada y el caso Uribe Bejarano continúa como una de las investigaciones más estremecedoras en Cali, donde se indaga un crimen que podría haber sido ordenado desde el propio núcleo familiar.