Fiscalía investiga antecedentes familiares en el caso del niño asesinado presuntamente por su padre en Cali

Un caso de violencia infantil ha generado conmoción en la capital del Valle del Cauca. Un niño de apenas tres años fue asesinado a golpes, presuntamente por su propio padre, en una vivienda del barrio El Vergel, oriente de Cali.

El hombre, de 23 años, inicialmente aseguró a las autoridades que el menor se había caído. Sin embargo, el informe de Medicina Legal reveló signos claros de maltrato y violencia sistemática. El pequeño fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Captura del presunto responsable en Cali por homicidio agravado

El presunto agresor fue capturado en las últimas horas y un juez le dictó medida de aseguramiento intramural. Según la Fiscalía, el hombre habría golpeado al niño hasta ocasionarle fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en la cavidad torácica, lesiones que derivaron en insuficiencia respiratoria aguda y muerte violenta.

Las autoridades también confirmaron que el detenido tiene antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y había llegado a Colombia hace ocho años. El señalado no aceptó el cargo de homicidio agravado imputado por la Fiscalía.

Caso de maltrato infantil en Cali: Fiscalía investiga antecedentes familiares

De acuerdo con las investigaciones, el menor venía siendo sometido a constantes agresiones por parte de su padre. Testimonios indican que los maltratos eran casi diarios y que el ataque final ocurrió cuando el niño se negó a tomar una ducha.

La madre del pequeño, según versiones, lo habría dejado bajo el cuidado del padre meses atrás, antes de viajar a otro país. En la vivienda también residían otros dos menores y la nueva pareja del capturado, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el entorno familiar y las condiciones en que vivían los niños.

El caso ha generado rechazo e indignación en la comunidad y en organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para evitar que hechos tan dolorosos se repitan.