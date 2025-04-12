CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así cayó ‘Caín’, temido cabecilla de ‘Los Pepes’ y uno de los más buscados en Barranquilla

Alais Caín es objeto de investigación por su presunta participación en más de 70 asesinatos cometidos desde 2023.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
01:05 p. m.
En una operación desarrollada por la Policía Nacional se logró capturar a Michael Andrés Gómez, conocido como alias Caín, señalado líder del grupo delincuencial organizado Los Pepes y uno de los criminales más buscados en el área metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades capturaron a alias Caín, ¿Quién es?

Las autoridades aseguran que este hombre tenía una amplia injerencia criminal en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, donde habría dirigido actividades como homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes y extorsiones.

Según la institución, alias Caín es objeto de investigación por su presunta participación en más de 70 asesinatos cometidos desde 2023 en medio de disputas entre estructuras ilegales que operan en varios municipios del Atlántico.

Además, se le vincula con el atentado que terminó con la vida del patrullero Edwar Rafael Roca Barceló en noviembre de 2022, un hecho que generó amplia indignación en la ciudadanía y un fuerte despliegue de las autoridades para ubicar a los responsables.

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brindó detalles de la captura.

“La Policía Nacional de los colombianos capturó a Michael Andrés Gómez, alias Caín, cabecilla del grupo delictivo organizado Los Pepes. Gracias al trabajo articulado de inteligencia e investigación judicial se logró ubicar a este individuo, quien ejercía control criminal en distintos municipios del Atlántico”, indicó.

El oficial reiteró que la captura representa un golpe significativo para la estructura, señalada, de sembrar violencia en la región a través de homicidios, extorsiones y microtráfico.

Alias Caín es investigado por su presunta participación en más de 70 homicidios cometidos en el marco de disputas criminales desde el año 2023 en estos municipios.

Igualmente, se le señala por su presunta responsabilidad en el atentado contra el de policía Eduard Rafael Roca Barceló, quien lamentablemente perdió la vida en noviembre del 2022”, añadió el uniformado.

Tras su detención, Gómez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Sobre él pesaban dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

