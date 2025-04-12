Los 10 carros más vendidos en Colombia durante noviembre de 2025: este es el ranking

El sector automotor cerró noviembre de 2025 con señales claras de recuperación y dinamismo.

Según los más recientes reportes gremiales, en el país se registraron 23.791 unidades nuevas, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo mes del año anterior.

La tendencia confirma que los colombianos siguen apostándole a la renovación vehicular, especialmente en segmentos como los SUV, que continúan liderando la preferencia del mercado.

Y es que los populares SUV alcanzaron 13.238 matrículas, un 7,3 % más que en octubre. Les siguieron los automóviles, que superaron las 6.000 ventas, cifras que aportaron a las 23.825 entregas certificadas reportadas por Andemos, equivalentes a un crecimiento del 9 % anual y un acumulado que ya supera ampliamente el de 2024.

Los modelos más vendidos en noviembre de 2025

En este contexto, el gran ganador del mercado fue el Kia K3, que se consolidó en el primer lugar del ranking nacional con 1.095 unidades vendidas durante noviembre.

Este vehículo surcoreano, disponible en carrocerías Sedán y Cross, también es el vehículo más vendido en el acumulado del año con 8.763 entregas, un crecimiento de 72,4 % frente a 2024.

El segundo lugar fue para el Mazda CX-30, que registró 933 unidades y mantiene su posición como uno de los SUV más exitosos de Colombia. El podio lo completó la Renault Duster, con 885 matrículas, reafirmando su arraigo entre los conductores que buscan un vehículo versátil y asequible.

Otros modelos destacados fueron el Kia Picanto, que tuvo un llamativo crecimiento del 103,3 % con 858 entregas, y los Renault, que lideraron el mes por marcas.

Las marcas con mayores ventas y las ciudades que más compraron

En noviembre, las cinco marcas con más matrículas fueron Renault (3.586), Kia (3.547), Chevrolet (2.049), Mazda (1.982) y Suzuki (1.350), que juntas representaron más del 50 % del mercado.

Bogotá encabezó las compras con más de 6.600 unidades nuevas, seguida por el Valle de Aburrá con más de 3.700 registros, y Cali, que también mostró un desempeño sólido.