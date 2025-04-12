Artista colombiano fue baleado en medio de un intento de robo en Barranquilla: esto se sabe

El acordeonero Goyo Gutiérrez, reconocido como Rey Vallenato Aficionado 2025, fue víctima de un violento atraco en el norte de Barranquilla que dejó como saldo una herida causada por un disparo.

Aunque inicialmente fue atendido en una clínica bajo observación médica, el artista ya se encuentra fuera de peligro y se recupera en su vivienda, según confirmaron sus allegados.

Así fue el ataque que sufrió el músico en Barranquilla

La agresión contra el artista comenzó cuando se encontraba en un restaurante en el norte de la ciudad. Los delincuentes fueron directamente por una cadena de oro, la cual Gutiérrez entregó sin resistencia.

Luego intentaron robarle el celular; durante el forcejeo, el dispositivo cayó al piso y, cuando el músico hizo un movimiento instintivo para recogerlo, uno de los asaltantes disparó. Ese reflejo, según su relato, evitó que el proyectil impactara en su pecho.

Así lo relato el artista. "Desafortunadamente llega este sujeto, me intenta atacar por atrás y quitarme la cadena. En el forcejeo, al quitarme la cadena, yo tiro el celular y lo que hago es empujarlo hacia la entrada del vidrio, y ahí es donde él toma esta acción hacia mí, y me hace un disparo, y yo afortunadamente le pongo el hombro y no me da el pecho", comentó a Noticias RCN.

Reacciones e investigación en curso

Mientras Goyo Gutiérrez continúa su recuperación en casa, las autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad con el fin de identificar, ubicar y capturar al responsable del ataque.

Este incidente ocurre apenas 24 horas después del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá, también durante un intento de robo. En ese caso, un menor de 16 años se declaró culpable y aceptó tres cargos de la Fiscalía, quedando bajo una medida de internamiento preventivo.