Legalizan captura de Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Carlos Enrique Lehder Rivas, excapo del cartel de Medellín, quien regresó recientemente a Colombia tras haber cumplido 33 años de condena en Estados Unidos.

Para tener en cuenta, la situación jurídica del exnarcotraficante se definirá el próximo lunes 1 de abril por un juez de ejecución de penas.

El regreso de Lehder y su situación judicial

Carlos Lehder fue capturado tras ingresar a Colombia, un hecho que ha generado gran revuelo debido a su pasado criminal y a las dudas sobre su estatus legal en el país. Hasta hace poco, la Fiscalía había asegurado que no existían órdenes de captura vigentes en su contra. Sin embargo, las autoridades han identificado una anotación judicial por porte y tráfico de armas, lo que podría derivar en un nuevo proceso penal. En caso de que el delito siga activo, Lehder podría enfrentar una condena de hasta 24 años de prisión, según el requerimiento del Juzgado 18 de Ejecución de Penas en Bogotá.

Un capo de la vieja guardia: su historia y captura

Nacido en Armenia, Quindío, Lehder fue uno de los principales artífices de la expansión del cartel de Medellín en los años 80. Se especializó en la logística aérea del narcotráfico, estableciendo rutas que facilitaron el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Uno de sus mayores logros criminales fue la compra de la isla Norman’s Cay en las Bahamas, que sirvió como centro de operaciones del cartel.

Su ostentoso estilo de vida y su perfil mediático lo pusieron en la mira de las autoridades hasta su captura en 1987. Fue el primer capo del cartel de Medellín en ser extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir su condena, en 2020 fue enviado a Alemania debido a su doble nacionalidad colombo-alemana, donde permaneció fuera del ojo público hasta su reciente regreso a Colombia.

Las dudas sobre su futuro legal en Colombia

El pasado 10 de marzo, la Fiscalía General de la Nación había confirmado que Lehder no tenía procesos penales vigentes en los sistemas misionales SPOA y SUJIF. No obstante, la entidad también indicó que seguiría revisando si existían investigaciones por delitos que atenten contra los derechos humanos, ya que estas no prescriben. La anotación por porte y tráfico de armas sigue bajo revisión para determinar si aún tiene validez judicial.

La situación jurídica de Carlos Lehder se definirá en los próximos días, y las autoridades mantienen su vigilancia sobre el excapo del cartel de Medellín, quien sigue siendo una figura polémica en la historia del narcotráfico colombiano.