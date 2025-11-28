Letras con Propósito llega a la FIL Guadalajara 2025

La presencia de Letras con Propósito LATAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) marca un momento histórico para la autoedición profesional en la región. El colectivo, integrado por escritores de varios países latinoamericanos, aterriza en la feria con una misión contundente: llevar la literatura independiente al escenario editorial más influyente de América Latina y demostrar que publicar desde la autonomía también puede ser un proyecto sólido, profesional y de impacto global.

Una apuesta inédita por la autoedición en la región

En un entorno tradicionalmente dominado por grandes casas editoriales, Letras con Propósito irrumpe como un movimiento que impulsa nuevas formas de crear, publicar y distribuir libros. Sus autores han logrado consolidarse como best sellers en Colombia, Costa Rica, México y otros países, con obras que abordan problemáticas actuales y experiencias personales que conectan con miles de lectores.

Las narrativas del colectivo son diversas y profundamente humanas: sanación emocional, liderazgo, empoderamiento femenino, violencia de género, salud mental, bienestar integral, espiritualidad, nuevas masculinidades, gastronomía sostenible y memorias de provincia. Cada libro surge de un propósito personal que se transforma en mensaje, herramienta y puente para la reflexión.

El grupo está conformado por: Eduardo Vargas, Mabel Yaneth, Suany Orrego, Claudia Rodríguez, Jennifer Sierra, Andrés Álvarez, Natalia Palacios, Ivannia Murillo, Josefina Araujo, Gabriela Hansen, Martín Gallego, Leonardo Pimentel, Vanessa Vélez, Carolina Pardo, Ana Eloísa Zúñiga y Carolina Angarita. Sus voces, provenientes de Colombia, Costa Rica y México, enriquecen un proyecto que se proyecta como una nueva fuerza literaria latinoamericana.

Una nueva forma de publicar que cruza fronteras

Para el colectivo, llegar a Guadalajara no es solo un logro: es una declaración de principios. Letras con Propósito propone un modelo de publicación independiente que es profesional, rentable y emocionalmente transformador. Su objetivo es abrir puertas a autores emergentes, acompañarlos desde la idea hasta la distribución y consolidar a Colombia como referente en autoedición de calidad.

Con su debut en la FIL 2025, el proyecto confirma que la literatura independiente dejó de ser un margen y se convirtió en un movimiento cultural en expansión que atraviesa fronteras y conecta con un público amplio y diverso.

“Letras con Propósito LATAM: donde los escritores independientes hacen realidad el sueño de llevar sus obras al mundo.”