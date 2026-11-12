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Liberan a los dos funcionarios del CTI secuestrados hace más de un año por el ELN en Arauca

Los funcionarios plagiados en mayo de 2025 fueron entregados a una comisión de las Naciones Unidas.

Yhonay Díaz

noviembre 12 de 2026
12:45 p. m.
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Dos funcionarios de protección de la Fiscalía recuperaron su libertad tras permanecer 18 meses en poder del ELN.

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Los uniformados, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, fueron entregados a una comisión de las ONU junto a la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja, la mañana de este 12 de noviembre.

“Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir. Exigimos la liberación de todas las personas secuestradas por el ELN y por todos los grupos armados”, confirmó la Defensoría en su cuenta de X.

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Liberan a los agentes de protección de la Fiscalía en poder del ELN

Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 mientras se movilizaban desde el municipio de Tame, Arauca, zona donde hay presencia de grupos armados ilegales en la frontera con Venezuela.

El plagio de los funcionarios ocurrió en medio de sus labores de protección a la Fiscalía.

La liberación se concretó tras gestiones que involucraron a organismos internacionales. La comisión de las Naciones Unidas actuó como garante del proceso de entrega de los dos agentes, quienes permanecieron en cautiverio durante aproximadamente año y medio.

Las autoridades no han revelado detalles específicos sobre las circunstancias exactas de la liberación ni el lugar donde se efectuó la entrega.

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Los dos agentes de la Fiscalía fueron a juicio revolucionario

Los dos funcionarios fueron sometidos junto a dos miembros de la Policía Nacional a lo que los guerrilleros denominan como el juicio revolucionario, frente a estas acciones del ELN, la Defensoría señaló:

Ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación. Aunque los funcionarios fueron liberados antes de que se cumpliera la supuesta condena impuesta por el ELN, reiteramos que no estaban cumpliendo una pena legítima, sino que permanecían secuestrados.

Después de un año y medio finalmente se logró concretar la liberación de los cuatro uniformados.

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