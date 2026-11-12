Llegada de un buque con 65 mil barriles de gasolina garantiza la seguridad energética de Nariño

La llegada de un nuevo cargamento de 65.000 barriles de gasolina al puerto de Tumaco representa un nuevo avance para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustible en el departamento de Nariño.

El buque Alfred N, procedente de Houston, Estados Unidos, arribó a la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port con el producto destinado a atender las necesidades de las zonas 1, 2 y 3 de la región.

Esta nueva recepción ratifica la continuidad de las operaciones marítimas y portuarias en Tumaco, consideradas estratégicas para mantener el suministro de combustible hacia las estaciones de servicio que dependen de esta infraestructura.

¿Cómo se garantiza la seguridad energética en Nariño?

El proceso se desarrolla a través de la coordinación de los diferentes actores de la comunidad marítima y portuaria, con el acompañamiento de la Dimar, entidad encargada de verificar que las actividades se realicen bajo las condiciones de seguridad establecidas y conforme a la normativa vigente.

Arley Silva, gerente de operaciones de Tumaco Pacific Port, destacó que el trabajo en el terminal está enfocado en mantener la regularidad del suministro y garantizar que el combustible llegue sin contratiempos a sus destinos.

Según explicó, el puerto mantiene una operación confiable, respaldada por la colaboración permanente de la Autoridad Marítima Colombiana. También resaltó que, hasta el momento, las actividades se han desarrollado con cero accidentes.

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Así se desarrolla la recepción de los 65 mil barriles de gasolina

La transferencia del combustible requiere una serie de procedimientos técnicos y de verificación para garantizar que el producto pueda ser recibido en condiciones adecuadas.

Inicialmente, se establecen acuerdos entre los representantes del puerto, el Load Master, el inspector de Dimar que permanece a bordo del buque y el equipo del mayorista responsable de recibir el producto y gestionar su almacenamiento en planta.

Posteriormente, una compañía de inspección independiente toma muestras para comprobar tanto la cantidad como la calidad del combustible. Una vez finalizada esta etapa, se conectan las mangueras certificadas y acondicionadas para realizar la transferencia entre la embarcación y la terminal.

Antes de comenzar el suministro, se activa un protocolo de comunicación que permite comprobar que los sistemas de la nave y de la planta funcionan correctamente.

La transferencia solo empieza cuando el terminal confirma que toda la infraestructura está alineada y preparada para recibir el producto.

Con este nuevo cargamento, Tumaco mantiene su papel como punto estratégico para el abastecimiento de gasolina en Nariño.