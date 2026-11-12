Bayern Múnich dio novedades sobre Luis Díaz: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Luis Díazvolvió a participar en ejercicios con sus compañeros del Bayern Múnich este jueves 12 de noviembre, 22 días después de su último partido.

El colombiano, que se lesionó el 21 de octubre ante el Arsenal por la Champions League, dio un nuevo paso en su recuperación tras varias sesiones de trabajo individual.

¿Qué dijo el Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz?

“Luis Díaz realiza durante el parón de partidos internacionales su programa de recuperación en la Säbener Straße y por primera vez pudo volver a participar en ejercicios con el equipo”, informó el Bayern Múnich en su cuenta oficial.

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El guajiro sufrió un pequeño desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo durante el empate 2-2 con el Arsenal.

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Entró al minuto 68 y tuvo que salir en el tiempo añadido. El 2 de noviembre retomó los trabajos individuales con balón y este jueves se incorporó a parte de la práctica grupal en la sede del club alemán.

¿Cuándo volvería a jugar Luis Díaz con el Bayern?

Su regreso se perfila para después de la fecha FIFA de noviembre. Según el diario alemán Bild. El Bayern espera contar con el extremo ante el Lille el 25 de noviembre, por la Champions League, o frente al Hamburgo el 28, por la Bundesliga.

¿Desde cuándo no juega Luis Díaz con la Selección Colombia?

Con la Selección Colombia, Díaz lleva cuatro meses y cinco días sin jugar. Su última aparición fue el 7 de julio ante Suiza, en los octavos de final del Mundial 2026. Aquel partido terminó sin goles y el equipo europeo se impuso 4-3 en la tanda de penales.

Desde ahí, el atacante ha quedado fuera de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los dos amistosos contra Chile del mes de noviembre.