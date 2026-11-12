Murió querida actriz de ‘El Chavo del 8’: así se confirmó la noticia

La actriz mexicana Regina Torné falleció a los 82 años. La intérprete, recordada por su papel de Gloria en ‘El Chavo del 8’, dejó una trayectoria de más de seis décadas en el cine, el teatro y la televisión.

La muerte de Regina Torné fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que publicó un mensaje de condolencias en sus canales oficiales. La organización destacó su talento, fuerza interpretativa y entrega a los escenarios, además de enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares y compañeros de profesión.

¿En dónde murió la actriz del Chavo del 8?

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la actriz murió en Ciudad de México, aunque no se han entregado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia generó reacciones entre seguidores que la recuerdan por distintos personajes que marcaron su carrera. Su nombre volvió a ocupar un lugar en la conversación pública por dos producciones que tuvieron amplia difusión en Latinoamérica.

¿Qué papel interpretó Regina Torné en ‘El Chavo del 8’?

En 1978, Torné se incorporó a la producción de Roberto Gómez Bolaños para interpretar a Gloria, conocida también como la tía de Paty. Su personaje llegó a la vecindad y despertó el interés de Don Ramón, uno de los protagonistas más queridos de la serie.

La actriz fue la tercera intérprete en dar vida a Gloria. Aunque su participación no fue extensa, el personaje quedó en la memoria de los televidentes que siguieron las historias de la vecindad.

Otro de sus trabajos más destacados llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en la película ‘Como agua para chocolate’, dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Por esta actuación recibió el Premio Ariel a mejor actriz, uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano.

¿Cuál fue la trayectoria artística de Regina Torné?

Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, Regina Torné comenzó su camino artístico vinculada a la música, especialmente al jazz. Posteriormente desarrolló una carrera en cine, televisión y teatro, con participaciones en producciones como ‘La señora muerte’, ‘Viento salvaje’, ‘La loba’, ‘Cielo rojo’ y ‘Retrato de familia’.

En sus últimos años se alejó de las pantallas y se estableció en Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para niños y jóvenes. Su fallecimiento deja el recuerdo de una intérprete que transitó por distintos géneros y generaciones del entretenimiento mexicano.