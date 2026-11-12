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Esposa de alcalde de Uribia podría estar en Venezuela: exigen prueba de vida de subteniente secuestrada

Familiares de la subteniente secuestrada en Arauca y el esposo de la gestora social de Uribia exigen pruebas de vida.

Yhonay Díaz

noviembre 12 de 2026
11:47 a. m.
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Las familias de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada desde el 4 de noviembre en Arauca, y de la gestora social de Uribia, Nancy Gómez, elevan un clamor público por su liberación mientras las autoridades intensifican operativos en diferentes regiones del país.

Revelan video de la camioneta en la que secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia
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El coronel retirado Bernardo Pantoja, padre de la oficial, aseguró que no ha recibido nuevas comunicaciones del ELN, grupo que se atribuyó el secuestro.

Lo único que pido son pruebas de supervivencia. Nadie puede aceptar el secuestro como manera de presionar.

La esposa de un alcalde, otra comerciante y una subteniente viven el horror del secuestro: ellas son las víctimas
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Subteniente fue secuestrada por el ELN: lo confirmaron en un video

El ELN difundió un video atribuyéndose el secuestro de la subteniente, asegurando que pertenece a una unidad élite de inteligencia militar.

Las autoridades han identificado como presuntos responsables a alias Boyaco o alias Pedro, jefe de la estructura, y a alias Cabras, de la comisión del Frente Domingo Laín.

Yo como padre lo veo desde el punto de vista humanitario. Soy la voz de todos los secuestrados, de todos los miembros de la fuerza pública y de aquellas familias que se encuentran privadas.

Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira
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Esposa del alcalde de Uribia podría estar en Venezuela

En La Guajira, el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, enfrenta una angustia similar tras el secuestro de su esposa, la gestora social del municipio, quien fue raptada cuando regresaba de su rutina de ejercicio.

Cuatro hombres armados la abordaron en una camioneta Toyota aproximadamente a las 6:00 a.m., según relató una amiga que presenció los hechos.

Mi esposa su único pecado fue servirle a este municipio", declaró Buitrago, quien reveló que ambos habían recibido amenazas por liderar campañas y marchas contra secuestros en la región.

El alcalde denunció ante la Fiscalía, pero las medidas de protección solo le fueron asignadas a él, no a su familia. "Hoy estamos lamentando esta situación porque fueron decisiones que se pudieron haber tomado”.

El mandatario local teme que su esposa haya sido trasladada a Venezuela, dado que Uribia está a menos de una hora del vecino país por múltiples trochas.

El último registro de la camioneta fue captado en video en el kilómetro 97, rumbo a la Alta Guajira. Buitrago pidió al presidente gestiones diplomáticas con Venezuela para establecer acciones conjuntas de búsqueda.

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