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Revelan video de la camioneta en la que secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia

Las autoridades continúan en la búsqueda de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
10:59 a. m.
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La búsqueda de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira, continúa luego de su secuestro ocurrido en la mañana del miércoles 11 de noviembre. En las últimas horas se conoció un video que se convirtió en una pieza clave para avanzar en las investigaciones y tratar de establecer quiénes están detrás de este hecho.

Las imágenes muestran el momento en el que la camioneta utilizada para llevarse a la mujer abandona a gran velocidad el lugar. El registro permite observar la rapidez con la que los responsables escaparon después de cometer el secuestro, ocurrido cuando Nancy Gómez se encontraba en un gimnasio al que acudía habitualmente para realizar sus rutinas de ejercicio.

Secuestraron a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira
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El material audiovisual está siendo considerado dentro de las labores de investigación que adelantan las autoridades, que buscan reconstruir los movimientos de los responsables y encontrar elementos que permitan dar con su paradero.

Así fue la huida de los responsables del secuestro

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la mujer fue interceptada mientras se encontraba en el establecimiento deportivo. Posteriormente, los delincuentes la obligaron a subir a una camioneta y abandonaron el lugar.

El video que se conoció recientemente permite dimensionar la velocidad con la que se produjo la huida. Las autoridades buscan establecer la ruta que habría tomado el vehículo y verificar si existen otros registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a quienes participaron en el rapto.

La revisión de imágenes y la recopilación de testimonios hacen parte de las acciones para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

ELN, entre las hipótesis que se investigan

Mientras continúan los operativos para encontrar a Nancy Gómez, también avanzan las indagaciones sobre los posibles responsables del secuestro.

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Una de las hipótesis que se manejan apunta a una eventual participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, esta posibilidad hace parte de las líneas de investigación y hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de esa organización guerrillera.

Las autoridades mantienen la búsqueda de la esposa del mandatario local y trabajan en la recolección de información que permita establecer las circunstancias del secuestro, identificar a los responsables y lograr su pronta liberación.

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