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Colombia activa diálogo con Venezuela por secuestro de la primera dama de Uribia, Nancy Gómez

Al parecer, los sujetos que secuestraron a la primera dama de Uribia, habrían cruzado la frontera colombo venezolana.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
12:12 p. m.
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Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este jueves que ya se activó un diálogo de alto nivel con Venezuela por el secuestro de la primera dama de Uribia, Nancy Gómez.

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El jefe de cartera se comunicó con su homólogo en el país vecino, Oliver Blanco, para adelantar las acciones correspondientes que faciliten el rescate de la esposa del alcalde del municipio.

Al parecer, los sujetos que secuestraron a la mujer habrían cruzado la frontera colombo venezolana “en un intento de evadir el accionar de la fuerza pública colombiana”, tras una orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella de activar un operativo de búsqueda y rescate.

Durante la conversación, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela ofreció toda la colaboración para dar con el paradero de Gómez.

“La política exterior colombiana sitúa la lucha contra el crimen organizado transnacional como uno de sus ejes prioritarios, por eso, el Canciller Bula impulsa una agenda internacional orientada a fortalecer la cooperación, el intercambio de información y las capacidades conjuntas para enfrentar amenazas que operan más allá de las fronteras nacionales”, señala un comunicado de la Cancillería.

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Nancy Gómez fue secuestrada a tempranas horas de la mañana de este 11 de noviembre por sujetos armados que la sorprendieron cuando realizaba su habitual rutina de ejercicios al interior de un gimnasio al que acudía con frecuencia.

Frente al caso, recientemente se conoció un video que muestra el momento exacto en el que los implicados huyen en una camioneta a alta velocidad por una calle.

El material hace parte de las pruebas en poder de las autoridades que están siendo evaluadas para determinar las posibles rutas que habrían tomado los secuestradores.

“El lamentable secuestro de la señora Nancy Gómez merece el repudio de todo el país y la activación de todos los canales diplomáticos disponibles para articular esfuerzos que garanticen el pronto retorno de la primera dama de Uribia al seno de su hogar, al tiempo que se capture y judicialice a los responsables de este crimen”, añadió la Cancillería.

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