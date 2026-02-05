CANAL RCN
Colombia

Liberan a los miembros del equipo del senador Jairo Castellanos: ¿Quiénes son?

El anuncio lo dio el congresista por sus redes sociales.




Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
08:33 p. m.
A las 7:42 p.m. de este jueves 5 de febrero, el senador Jairo Castellanos informó que fueron liberados los miembros de su equipo, identificados como Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres.

“Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables”, indicó.

Los tres liberados: ellos son

Horas antes, ocurrió un lamentable hecho. La caravana del senador fue interceptada por hombres armados en Arauca, más concretamente la vía que une a Fortul con Tame. Castellanos no estaba en ese momento, dado que se encontraba en Yopal.

Por causa de este hecho, dos escoltas fueron asesinados. El congresista se pronunció en redes: “Me masacraron a mis muchachos”. Le envió un mensaje de condolencias a las familias y le pidió al Gobierno que haya garantías en la época electoral.

Atentado dejó dos escoltas asesinados

El rechazo fue a nivel nacional. Desde el gobernador Renson Martínez Prada hasta el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, responsabilizó al ELN y dispuso de una recompensa de 200 millones de pesos.

En octubre de 2025, la Defensoría emitió la alerta 014, con la que advirtió los peligros en Tame y otras zonas por el ELN, específicamente el Frente de Guerra Oriental. El grupo ha estado en confrontación con los frentes 10, 28 y 45 del Comando Conjunto del Oriente del autodenominado Nuevo Estado Mayor de las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’.

Aparte de Tame, la amenaza ha estado latente en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Cravo Norte y Cubará. Muestra de esas disputas son los desplazamientos, confinamientos, reclutamientos y demás crímenes contra la población.

Solamente en el periodo enero – septiembre (hasta el 20), se registraron 84 asesinatos, incluyendo lideresas, lideres y firmantes del Acuerdo de Paz.

