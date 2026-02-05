CANAL RCN
Colombia

Macabro hallazgo: encuentran a persona amordazada y secuestrada en el baúl de un carro en Bogotá

Dos de los cuatro secuestradores fueron capturados en el acto.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
07:47 p. m.
Ocurrió un macabro hecho en el barrio Lucero Bajo de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. Sujetos armados secuestraron a una persona y la escondieron en el baúl.

El caso comenzó de la siguiente manera. Los policías estaban efectuando labores de registro en el barrio, algo de costumbre. Sin embargo, la cotidianidad cambió cuando vieron a tres hombres y una mujer bajar de un carro.

Capturan a dos de los cuatro secuestradores

¿Qué fue lo extraño? Los uniformados notaron que su actitud no era habitual, por lo que se intuyó que algo escondían. Las sospechas se hicieron realidad cuando inspeccionaron el carro, más específicamente el baúl.

Para su sorpresa, había una persona amordazada. Los ocupantes del vehículo optaron por salir corriendo, pero la Policía fue más rápida. Dos de los secuestrados fueron capturados y se incautó una pistola.

Aumentaron los secuestros en Bogotá

El misterio se resolvió cuando habló la víctima. La persona contó que había pedido un servicio por una aplicación, pero durante el recorrido la secuestraron.

Las autoridades se mantienen en la búsqueda de los cómplices, mientras que un juez envió a la cárcel a los dos capturados, de 19 y 26 años respectivamente. Uno de ellos tiene antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.

El secuestro fue uno de los delitos que aumentó en 2025. Las cifras de la Policía precisaron que se dieron 40 crímenes, cuando en 2024 habían sido 13. El incremento entonces fue de 27 o 207.7%.

A través del Concejo, se le ha puesto la lupa a este delito y a inicios de septiembre del año pasado, Rolando González alertó sobre una modalidad que estaba siendo frecuente: contactar domiciliarios a los que secuestran y extorsionan pidiendo altas sumas de dinero.

El llamado fue peor cuando reveló que los secuestradores se han identificado como miembros de las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos armados.

