“Me masacraron a mis muchachos”: desgarrador mensaje del senador Jairo Castellanos tras el atentado

El atentado habría sido cometido por el ELN en la vía que une a Fortul con Tame.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
06:39 p. m.
Ocurrió una tragedia en Arauca este jueves 5 de febrero. Sujetos armados atacaron al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. El hecho se presentó en la vía que conecta a Fortul con Tame y, al parecer, fue obra del ELN. Dos de los escoltas murieron en el acto.

Una de las primeras personas en pronunciarse fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habló con el senador. Además, reveló que una camioneta está desaparecida.

Para cuando ocurrió el hecho, el congresista se encontraba en Yopal, Casanare. Varios colegas expresaron sus condolencias y exigieron que se dé con los responsables de manera inmediata.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, rechazó el atentado: “Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de estos hombres que perdieron la vida. Como gobierno departamental, extendemos un respaldo total al senador y a los profesionales de seguridad”.

Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, a la cabeza del ministro Pedro Sánchez, fue disponer de hasta 200 millones de pesos como recompensa por información que ayude a capturar a los responsables.

Asimismo, hay una búsqueda para encontrar el vehículo perdido, en el que iban cuatro personas. Es un Volkswagen Amarok blanco, de platón, con placas THZ-973. “Nuestra profunda solidaridad con las familias de los dos funcionarios asesinados. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos ayude a salvar vidas”, declaró.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

