Candidatos a la presidencia se pronuncian tras ataque al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

El país político sigue consternado por el ataque contra el esquema de seguridad del senador de la Alianza Social Independiente (ASI), Jairo Castellanos, en la vía que de Fortul conduce a Tame, la tarde del jueves 5 de febrero.

Castellanos esperaba a cinco personas de su equipo en el aeropuerto de Yopal, en donde tenía una serie de compromisos previo a las elecciones del 8 de marzo. Sin embargo, de camino, fueron interceptados por hombres fuertemente armados que los habrían obligado a detenerse y luego dispararon contra una de las camionetas en la que dos escoltas se movilizaban.

En la segunda camioneta viajaban el conductor, el asistente y un ingeniero del equipo de Castellanos, que fueron secuestrados por los autores del ataque y horas más tarde liberados.

“Me masacraron a mis muchachos del esquema de seguridad. Uno de ellos llevaba conmigo 10 años y el otro casi dos. En el mismo acto cobarde nos han secuestrado al equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres. Exijo a las autoridades, al Ejército, que nos ayuden a liberarlos pronto y a quienes los tienen, les pido por favor respeten su vida e integridad”, lamentó el congresista, visiblemente afectado.

Gobierno ofreció una recompensa de 200 millones por información que conduzca a los responsables:

La zona en la que ambas camionetas fueron interceptadas por sujetos armados está bajo influencia del ELN. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó que son los principales sospechosos y ofreció una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura:

“El atentado ocurrió en la vía entre Fortul y Tame, posiblemente perpetrado por el grupo del ELN. Hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia”.

Candidatos a la presidencia rechazaron el ataque y exigieron garantías:

La situación no pasó desapercibida entre los candidatos a la presidencia, que se solidarizaron con las familias de las víctimas y exigieron garantías de seguridad en tiempo de elecciones.

“Nuestro saludo de solidaridad a las familias de los dos miembros del esquema que fueron asesinados y, por supuesto, con el senador Jairo Castellanos”, comentó la senadora Paloma Valencia, en un mensaje similar al de Mauricio Lizcano: “Primero, mi solidaridad con el senador y las familias de los asesinados y, segundo, exigirle al Gobierno garantías en estas elecciones que, tristemente, siguen manchadas de sangre”.

El precandidato Daniel Palacios cuestionó la situación de seguridad durante el gobierno Petro: “Ante lo sucedido hoy en Arauca hay que preguntarle al Gobierno de Gustavo Petro si quienes estamos en el ejercicio político tenemos las garantías para esta contienda electoral”.

Y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, insistió en que los esquemas de seguridad de los candidatos deben reforzarse en la recta final: “Es muy importante que se refuercen las medidas de seguridad en lo que queda de la campaña. Arauca es uno de los territorios en los que el ELN cree que puede dominar y somete".