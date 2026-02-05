Mucho ojo: este es el mensaje que está llegando a WhatsApp para estafar a miles de personas

En las últimas semanas, las autoridades de ciberseguridad han emitido una alerta roja debido al resurgimiento de una de las estafas más antiguas del mundo digital, ahora adaptada con precisión quirúrgica para WhatsApp: el timo 419, también conocido como la "estafa nigeriana".

Aunque este fraude nació hace décadas a través de cartas físicas y correos electrónicos, su llegada a la mensajería instantánea ha multiplicado el número de víctimas gracias a la cercanía y urgencia que permite la aplicación.

¿Qué es el Timo 419?

El nombre proviene del artículo 419 del Código Penal de Nigeria, que tipifica el fraude por pago anticipado. El esquema es psicológicamente potente: un desconocido contacta a la víctima prometiéndole una fortuna —que puede ser una herencia perdida, un premio de lotería, una inversión en criptomonedas o una donación filantrópica— a cambio de una "mínima" colaboración logística.

Así funciona el método de estafa por WhatsApp

A diferencia de los correos masivos de antaño, los estafadores actuales en WhatsApp utilizan técnicas de ingeniería social para personalizar el engaño.

El proceso suele seguir estos pasos: El usuario recibe un mensaje de un número extranjero (muchas veces con prefijos de África o Asia) saludando de forma familiar o presentándose como un abogado o agente bancario.

Luego, se le comunica a la víctima que es beneficiaria de una suma millonaria. Para dar credibilidad, envían documentos falsos con sellos oficiales de entidades internacionales.

Aquí reside la estafa. Para liberar los fondos, la víctima debe realizar un pago previo destinado a "gastos notariales", "impuestos de transferencia" o "sobornos a funcionarios".

Una vez que el usuario realiza el depósito (usualmente mediante transferencias internacionales o criptoactivos difíciles de rastrear), el estafador bloquea el número y desaparece.