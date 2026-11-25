Sobre la 1:00 de la madrugada de este 25 de noviembre el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que autorizó una operación para que uniformados de las fuerzas especiales ingresaran al Éxito de Cartagena.

Liberan a los rehenes del Éxito de Cartagena



Los hombres adelantaron las acciones pertinentes para lograr la liberación de los más de 20 rehenes, quienes permanecían en el lugar desde las 8:00 am.

Durante el procedimiento se observó movimiento en la zona de comidas, fueron retiradas las carteleras que impedían la visibilidad y se evidenció la salida de personas vestidas de blanco y con las manos en la cabeza.

Desde entonces, las autoridades adelantan las verificaciones para establecer quiénes eran los rehenes y quiénes los responsables de este hecho.

Información conocida por este medio, indica que durante el operativo se escucharon más de 15 detonaciones y se observó la presencia de francotiradores en la parte alta del establecimiento.

Presunto encapuchado falleció

Versiones preliminares señalan que un presunto encapuchado falleció como consecuencia del operativo y que todas las víctimas fueron liberadas sanas y salvas.

Familiares de los ciudadanos retenidos esperaron, angustiados, afuera de las instalaciones hasta que los uniformados confirmaron que la operación resultó exitosa.

Así fue el operativo de rescate

Aproximadamente a la una de la madrugada, un helicóptero comenzó a sobrevolar el establecimiento comercial. Durante las maniobras de descenso de la aeronave, se escucharon múltiples detonaciones en el área.

Minutos después, integrantes de las fuerzas especiales ingresaron al almacén. Una vez dentro del establecimiento, los agentes ordenaron a todas las personas presentes, tanto rehenes como presuntos delincuentes, que se acostaran en el suelo con las manos sobre la cabeza.

La evacuación de los rehenes comenzó de manera gradual. Las personas salían del establecimiento con las manos en la cabeza y eran sometidas a verificaciones de identidad antes de ser liberadas definitivamente.