Liberan a Samuel Londoño, hijo de exalcalde que llevaba secuestrado 10 días en Miranda, Cauca

En las recientes horas se conoció una noticia esperanzadora: Samuel Londoño, el adolescente de 17 años que estaba secuestrado hace 10 días en Miranda, Cauca, fue liberado en las primeras horas de la madrugada.

Liberan a joven de 17 años que llevaba 10 días secuestrado en Cauca

La noticia, que ha sido recibida con alivio y alegría por la comunidad, fue confirmada por su padre, exalcalde y actual gerente de la licorera del departamento, a través de sus redes sociales.

El secuestro de Samuel había mantenido en vilo a la población de Miranda y generado una ola de solidaridad en todo el país.

Tras conocerse la liberación del joven, la Alcaldía de Miranda se unió a la celebración, expresando su satisfacción por el regreso de Samuel a su hogar y el reencuentro con su familia.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática del secuestro en Colombia, un flagelo que sigue afectando a civiles y uniformados por igual.

Las autoridades y organizaciones de derechos humanos reiteran su llamado a la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas que aún permanecen en cautiverio.

El secuestro de Samuel Londoño se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región del Cauca, donde diversos grupos armados ilegales mantienen una presencia activa.

Samuel Londoño, joven secuestrado hace 10 días, fue liberado

El alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga Barona, publicó un comunicado refiriéndose al tema. En el documento, el mandatario aseguró que se une al festejo de la familia por este acontecimiento.

“La Alcaldía de Miranda, liderada por el alcalde Walter Zúñiga Barona, celebra con inmensa alegría y alivio la liberación del joven Samuel Londoño Escobar. Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa”, se lee en el comunicado.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a Dios “por escuchar nuestras plegarias, y a cada persona, organización y comunidad que alzó su voz, se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”.