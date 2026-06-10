Quedó libre ladrón que fue capturado con carro robado y armas en Bogotá: tiene varios antecedentes

Quedó en libertad un hombre que hace parte de una banda dedicada al robo de carros en Bogotá. A pesar de ser capturado con armas y un vehículo hurtado, volvió a las calles.

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El motivo de la decisión radicó en presuntas irregularidades en el procedimiento policial que habrían impedido la legalización de la captura. Un dato no menor es que tiene antecedentes por hechos similares.

Robo quedó en video

Este criminal fue detenido por uniformados de la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad. Fue sorprendido en la noche del 28 de septiembre después de participar en el robo de una camioneta de alta gama.

De acuerdo con la investigación, la banda no perdió de vista a las víctimas y, cuando vio el momento, las amenazaron con armas para quedarse con el vehículo en cuestión de segundos. Todo esto ante el lente de las cámaras de seguridad.

Al momento de la detención del hombre, las autoridades identificaron que tenía dos armas con municiones y se movilizaba en un carro reportado como robado. Lo que lo delató fue que las placas habían sido modificadas.

Inclusive, se supo que aparentemente le habría ofrecido un millón de pesos a los policías a cambio de impedir la judicialización. A pesar del traslado a la Fiscalía para continuar con el proceso, el procedimiento no prosperó y ni siquiera fue presentado ante un juez.

¿Por qué quedó libre?

El ente acusador determinó que las pruebas y el trámite policial presentaban falencias significativas. Entre los errores, hubo ausencia de relatos de terceros que corroboraran los hechos y no se efectuaron pruebas técnicas a dos armas de fogueo para determinar si fueron modificadas con el propósito de accionarlas con munición real.

Otro punto fue que la descripción física proporcionada por la víctima sobre el ladrón era presumiblemente distinta a la del individuo que fue llevado. Esto, entonces, generó dudas.

Una de las víctimas del robo expresó su inconformidad en diálogo con Noticias RCN: “Exigimos respuestas por parte de la Policía y justicia, porque es un hecho que no se puede dejar pasar (…) No se entiende cómo queda libre dos días después de la captura”.