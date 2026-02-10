Capturan a dos presuntos fleteros tras frustrado robo millonario en Teusaquillo

Dos hombres fueron capturados en flagrancia luego de, presuntamente, intentar robar 30 millones de pesos a un ciudadano en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. La rápida reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad permitieron evitar el hurto y recuperar el dinero de la víctima.

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Los hechos ocurrieron en el sector de Salitre Greco, cuando un ciudadano acababa de retirar una alta suma de dinero de una entidad bancaria y se dirigía hacia su vivienda. De acuerdo con las autoridades, fue interceptado por dos presuntos delincuentes que se movilizaban en motocicleta y que habrían intentado intimidarlo para despojarlo del efectivo.

Reacción policial evitó el robo

Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, la víctima fue abordada por los sospechosos después de realizar el retiro bancario. Sin embargo, un uniformado que se desplazaba en un vehículo institucional observó la situación y actuó de inmediato.

“Uno de nuestros uniformados se percata de lo sucedido y logra interceptarlos”, explicó el oficial. Al notar la presencia de la Policía, los presuntos delincuentes intentaron escapar, pero fueron perseguidos por las autoridades.

Cristancho destacó que la captura fue posible gracias a la acción coordinada de las patrullas y de la comunidad. “Gracias a la pronta reacción de nuestras zonas de atención y al apoyo de la ciudadanía, se logra la captura de estos dos hombres”, señaló.

Incautan armas traumáticas durante el operativo

Durante el procedimiento, los uniformados les hallaron dos armas traumáticas con munición, las cuales, al parecer, habrían sido utilizadas para intimidar a la víctima durante el intento de hurto.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en lo corrido de 2026 ha logrado la captura de más de 28.432 personas por diferentes delitos y la incautación de 1.133 armas de fuego, resultados con los que busca prevenir la comisión de hechos delictivos en la capital del país.