Video | Policía sorprendió a dos ladrones que le estaban robando un lujoso reloj a un extranjero en Bogotá

Un ciudadano estadounidense fue víctima de un atraco a plena luz del día en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde dos hombres lo habrían intimidado para quitarle un reloj de alta gama avaluado en 40 millones de pesos.

El robo quedó registrado por cámaras de seguridad y, según la Policía, las imágenes hacen parte de la investigación para establecer cómo ocurrió el asalto y dar con todos los responsables.

¿Cómo fue el robo del reloj a un extranjero en Bogotá?

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle 72 con carrera 65.

En el video se observa cómo dos hombres se acercan al vehículo en el que se encontraba la víctima y, mediante la fuerza, comienzan a forcejear hasta apoderarse del reloj.

Tras conseguir el botín, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

¿Cómo los descubrió la Policía?

La fuga no duró mucho. Una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el sector observó el atraco y reaccionó de inmediato. Los uniformados iniciaron una persecución para intentar alcanzar a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los policías incluso dejaron su motocicleta en el lugar para continuar la persecución a pie y evitar que los hombres escaparan.

¿Qué le encontraron al capturado?

La reacción permitió detener a uno de los presuntos responsables, un hombre de 34 años.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Barrios Unidos, Favian Beltrán, al detenido le fue incautada un arma traumática y se recuperó el reloj de alta gama que había sido robado.

Además, la motocicleta en la que pretendían escapar fue inmovilizada porque, según las autoridades, tenía la placa modificada o alterada.

Por otro lado, el segundo hombre logró escapar durante la persecución y permanece siendo buscado por las autoridades.