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Colombia

Murió reconocido y legendario periodista de Colombia

La Alcaldía de Cali y el expresidente Iván Duque se pronunciaron tras su partida de este plano terrenal.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
07:13 a. m.
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El 5 de octubre de 2026, en horas de la madrugada, falleció un icónico periodista, abogado, columnista, pianista, publicista y administrador de empresas de Colombia.

Mario Fernando Prado, que era oriundo de Cali, estuvo vinculado al medio El País durante más de cuatro décadas, ganó dos premios de Periodismo Simón Bolívar en 1999 y 2000, dirigió 'Oye Cali' y combinó las entrevistas con la música; murió a sus 76 años.

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De acuerdo con lo que se ha conocido, el comunicador partió de este plano terrenal a causa de un agresivo cáncer que le habían diagnosticado.

Además, la noticia fue confirmada por la Alcaldía de Cali mediante un sentido comunicado en las redes sociales.

Así fue como la Alcaldía de Cali lamentó la muerte de Mario Fernando Prado, reconocido periodista de Colombia

La Alcaldía de Cali no solo reconoció por lo alto la trayectoria y el legado de Mario Fernando Prado, sino que se solidarizó con sus familiares, amigos y conocidos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Fernando Prado, reconocido columnista, periodista y músico caleño, cuya trayectoria estuvo ligada durante décadas a la vida cultural, social y periodística de la ciudad", planteó la Alcaldía.

"Su vínculo con Cali trascendió el periodismo. La música fue también una parte fundamental de su vida y de su manera de relacionarse con la ciudad, expresión de una sensibilidad que hizo parte de su identidad y que le permitió aportar a la riqueza cultural de una Cali reconocida por su tradición artística. La Alcaldía expresa sus sentimientos de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos, colegas y a todos quienes compartieron con él su pasión por el periodismo, la música y por esta ciudad", se concluyó.

Iván Duque, expresidente de Colombia, se pronunció tras la muerte del periodista Mario Fernando Prado

Luego de que se confirmó la muerte de Mario Fernando Prado, Iván Duque redactó un sentido mensaje de condolencias en su cuenta de X.

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En él, describió al comunicador como un excelente profesional y recordó que compartieron un sinfín de momentos inolvidables.

"Con tristeza despido a Mario Fernando Prado, un jurista, publicista y periodista de todos los quilates, con quien compartí muy buenos momentos durante mi campaña a la Presidencia de la República. Con este fragmento quiero honrar su memoria y recordar a un gran ser humano y profesional. A sus familiares, amigos, colegas y conocidos, mi más sinceras condolencias", dijo.

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