"Los niños juegan a matarse": líder social sobre crisis violenta en Buenaventura

Noticias RCN ha hecho seguimiento a la cruda realidad que se enfrentan miles de niños en las zonas de conflicto por la violencia y la vulneración permanente de sus derechos.

Según cifras, son más de cuatro millones de niños que necesitan ayuda humanitaria con prioridad.

El grave panorama de los niños en Colombia víctimas del conflicto armado

Los menores son víctimas del conflicto armado, de la migración irregular y también de desastres naturales, principalmente en zonas como el Catatumbo, Arauca, La Guajira, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Buenaventura, en el Valle del Cauca, ejemplifica esta crisis. La violencia entre bandas criminales ha obligado a implementar horarios especiales para que los niños puedan salir de sus casas a estudiar o realizar actividades básicas.

Líderes locales aseguran que el temor a balas perdidas o reclutamiento forzado restringe severamente la vida cotidiana de los menores.

“Los niños no pueden ni siquiera salir a jugar. Abrir uno la puerta para tirar balón con sus amiguitos, que la mamá lo mande por una bolsa de leche a la esquina de la tienda, nada de eso lo pueden hacer”, denunció un líder social.

En diálogo con Noticias RCN, el Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, habló sobre esta problemática y reveló lo que hay detrás de la violencia.

“En este momento hay una situación muy compleja por el enfrentamiento de los dos grupos, bandas criminales que hay en Buenaventura, Los Chotas y Los Espartanos. Se están enfrentando entre ellos desde enero y ya suman 48 y han caído también personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Eso ha generado un miedo generalizado que hace que desde las cinco o seis de la tarde ya la gente no quiera salir a las calles”, explicó.

Adicionalmente, el Monseñor destacó que la vía para garantizar la educación de los niños es generar escenarios que les permitan acceder a actividades culturales.

Urgente llamado de UNICEF: hay que garantizar la seguridad de los niños

“Creemos que se debe hacer un gran proceso formativo, educativo, cultural, crear una nueva cultura de la paz. Tenemos una cultura de guerra, los niños ven muertes, gente con armas (…) Esa es una vía incorrecta y de una situación que no permite que las nuevas generaciones comiencen a desarrollar proyectos bonitos, de sueños, y que necesitamos fortalecer mucho el tema educativo, el tema cultural, el tema deportivo”, añadió.

Finalmente, el obispo de Buenaventura explicó por qué se desató la nueva batalla entre estas dos bandas.

“Primeramente, hubo un rompimiento de la tregua debido a que uno de los miembros o de los voceros de las bandas tuvo ya una condena, una orden de captura y ya no puede estar en ese espacio. Eso hace que la mesa esté coja. Falta un representante de una de las bandas. Segundo, el tema de la disputa de ciertos territorios que llevó a unos crímenes de personas que para ellos eran muy importantes y eso generó retaliaciones del otro grupo”, añadió.

Ante esta crisis, UNICEF hizo un llamado urgente para obtener recursos que permitan atender a esta población vulnerable.

Olga Lucía Zuluaga, especialista de emergencias de UNICEF, enfatizó en la necesidad de priorizar la protección de los menores.

“Lo primero que hay que hacer con los niños que están en emergencias es asegurar su vida y su protección. Un niño que es víctima del conflicto armado está en un riesgo permanente de desplazamiento forzado, de confinamiento, de reclutamiento, de ser separado de sus familias”, señaló.

Zuluaga destacó la importancia de garantizar alojamiento seguro, acceso a servicios de salud, continuidad educativa y servicios básicos como agua y saneamiento para los menores afectados.

“Hay que garantizar que tengan donde vivir, que estén alojados en un lugar seguro, donde no ocurran riesgos de vivir con extraños, que no sean víctimas de violencia en sus familias, de violencia sexual. También es necesario que inicien o retomen su actividad educativa. Un niño por fuera de la escuela no solo interrumpe su aprendizaje, sino que también está más expuesto a los riesgos, incluso a ser reclutado por grupos armados”, finalizó.