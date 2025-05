Alcaldía de Bogotá denuncia que líderes emberá no estarían dejando a menores ir a colegios del Distrito

La Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá aseguró que los líderes de la comunidad emberá no están permitiendo que los menores de edad asistan a clase en los colegios del Distrito.

“Líderes de comunidades Emberá, que iniciaron nuevo asentamiento en el Parque Nacional en el centro de Bogotá, han impedido la atención de niños, niñas y adolescentes inscritos en programas sociales del Distrito, en hogares infantiles y en colegios oficiales de la ciudad”, aseguró la Alcaldía.

Cerca de 100 menores de e4dad emberá no han podido ir a estudiar

De acuerdo con la mencionada Secretaría, son cerca de 100 menores de edad que ya estaban inscritos en clase, pero a quienes, presuntamente, los líderes de la comunidad no han permitido ir a los colegios desde que ocuparon el Parque Nacional el pasado 19 de mayo.

"La comunidad y los voceros, no nos han dejado llevar a los niños al Centro Amar. Hay cerca de 100 inscritos al Centro Amar, es decir, que ya estaban yendo al servicio antes de la ocupación cuando estaban en La Rioja. Ayer no fueron por venir a la ocupación y hoy no los están dejando salir", aseguró Roberto Ángulo, secretario Distrital de Integración Social.

La administración distrital aseguró que, para atender a los menores de edad, habían dispuesto de rutas para el traslado a hogares infantiles y colegios oficiales, sin embargo, no fueron aceptados por parte de los integrantes de las comunidades Emberá.

Alcalde Galán dice que menores emberá están siendo instrumentalizados

En horas de la noche del 19 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cerca de 500 indígenas de la comunidad emberá habían vuelto a tomar el Parque Nacional debido a presuntos incumplimientos de acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional.

Entre los indígenas asentados en el parque hay cerca de 200 niños que, de acuerdo a Galán, estarían siendo instrumentalizados para ejercer presión.

RELACIONADO Alcaldía de Bogotá dice que menores de edad emberá están siendo instrumentalizados para hacer presión

“Estamos ante un caso de instrumentalización de niños y niñas: usarlos como herramienta de presión es inaceptable y no es en el espacio público, al aire libre, donde ellos deberían dormir y vivir”, aseguró el mandatario.