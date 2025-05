¿Qué pasará con la instrumentalización de los niños Emberá tras su salida del Parque Nacional?

Aunque las comunidades emberá que permanecían en el Parque Nacional de Bogotá ya fueron trasladadas, las preocupaciones por su situación no han cesado. Muy por el contrario, las autoridades distritales han encendido nuevas alarmas.

Según declaraciones del secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, existen denuncias contundentes sobre el uso de niños y niñas indígenas en actividades ilícitas y manifestaciones, lo que ha llevado a calificar la situación como un caso grave de instrumentalización infantil.

En este sentido, el traslado de estas comunidades a unidades de protección como La Rioja o La Florida no ha resuelto el problema de fondo.

Durante una entrevista con Noticias RCN, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, lanzó una de las acusaciones más fuertes que se han hecho en el marco de la crisis humanitaria de las comunidades emberá asentadas en la capital: menores de edad estarían siendo utilizados para el microtráfico y también habrían sido incorporados en dinámicas de protesta.

Integración Social denuncia instrumentalización de niñas y niños en el barrio San Bernardo, niñas y niños pertenecientes a la comunidad de Emberá, para actividades, además, de microtráfico. Esto es muy preocupante y frente a esto vamos a tener toda la contundencia en nuestras acciones, porque no se puede permitir.

Las declaraciones se produjeron un día después de que cerca de 100 personas, pertenecientes a diferentes núcleos emberá, fueran trasladadas desde el Parque Nacional a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, como resultado de varios días de concertación entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

En el lugar permanecían tres grupos diferentes: unos provenientes de La Rioja, otros de La Florida, y otros alojados en viviendas pagadiarios.

Según explicó Quintero, los acuerdos con cada comunidad fueron específicos. A los ubicados en La Florida se les ofreció una ruta de transporte que reduzca los largos recorridos diarios.

A los grupos de La Rioja se les prometieron mejoramientos locativos. Y lo más importante: se pactó con la Unidad de Víctimas el inicio de un proceso de retorno en un plazo máximo de tres meses, objetivo que consideran prioritario para todas las partes.

Pero el traslado físico no es suficiente para mitigar los riesgos que enfrentan los menores. El secretario fue enfático en su denuncia: hay niños y niñas que están siendo utilizados para fines ajenos a su protección.

Queremos poner sobre la mesa la instrumentalización de niñas y niños en acciones y vías de hecho. Les ofrecimos distintas alternativas, pusimos buses del Distrito sobre la carrera séptima para que los niños y las niñas pudieran pernoctar ahí y no que estuvieran en la intemperie. Fueron noches bastante frías, pero lamentablemente no se logró.

Uno de los puntos más sensibles de la intervención de Quintero fue su afirmación de que, en algunos casos, mujeres emberá junto con sus hijos quisieron abandonar el lugar donde estaban, pero no se les permitió hacerlo.

En muchos casos las mujeres y los hijos querían irse, pero no se los permitían. Eso fue lo que nos generó la preocupación y por eso hacemos la afirmación de que no vamos a permitir y vamos a hacer todo lo posible para evitar la instrumentalización de niñas y niños indígenas o no indígenas en la ciudad.