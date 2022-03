La historia de Liliana Ortiz, segunda comandante del ARC Almirante Padilla

Liliana Ortiz es la oficial con mayor reconocimiento en la Armada Nacional, pues con sobrados méritos se convirtió en segunda comandante de una nave de combate dedicada a operaciones estratégicas.

“Soy la que supervisa absolutamente todo, la que tiene que hacer que todo suceda”, dijo Liliana, entre risas, a Noticias RCN.

Y es que la capitana de fragata tiene muy clara cuál es su responsabilidad desde que fue nombrada segunda comandante del ARC Almirante Padilla, un cargo que jamás había sido ocupado por una mujer en la Armada Nacional.

“Cae una responsabilidad grandísima, tener todos los ojos de la Marina puestos en uno y que si yo cometo un error sé que le puedo cerrar las puertas a las demás mujeres, pero que, si lo hago de la mejor manera, pues el camino se va a seguir abriendo para todas ellas”, precisó.

Liliana apoya la labor del comandante y está al frente de una tripulación de más de 90 personas, dedicadas a misiones especiales estratégicas.

“Disciplina, organización y compromiso, esas tres son características, no solo mías, sino de las mujeres que le ponemos también mucho empeño a las cosas para lograr sacar todo adelante… Todos llegan a buscar al segundo comandante, me pasa esto, tengo esto, me duele aquí, allá, entonces, en parte uno hace como el trabajo de mamá, de qué le pasa, qué problema tiene, estar al tanto de la situación de todos ellos”, señaló.

Entre risas, la capitana confiesa que siempre soñó con su nuevo cargo y que sabe que su dedicación y el sacrificio que significa permanecer largos períodos de tiempo lejos de su familia, en un par de años darán frutos, cuando se convierta en la primera mujer comandante a bordo y, nuevamente, haga historia.

